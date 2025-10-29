Bihar: बेटा भगाकर महिला को ले उड़ा अंबाला, चाकू मारकर पिता की हत्या, लखीसराय में प्रेम प्रसंग ने ली एक और जान

By Alok Shahi Edited By: Alok Shahi

Bihar Breaking News: बिहार के लखीसराय में बुधवार को सुबह-सवेरे एक व्यक्ति की हत्या से सनसनी मच गई। गांव वालों में जबर्दस्त आक्रोश देखा गया। पुलिस का कहना है कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। मृतक का पुत्र कुछ महीने पहले गांव की एक शादीशुदा महिला को भगाकर अंबाला लेकर चला गया। जिससे पहले से ही विवाद चल रहा था। यह जानकारी भी सामने आई है कि मृतक जल्द ही अपने नाती का मुंडन करने वाला था। अब उसके घर में खुशी के बदले मातम छा गया है।

Bihar Breaking News: लखीसराय में प्रौढ़ की हत्या के बाद रोते बिलखते मृतक के स्वजन।