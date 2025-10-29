Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar: बेटा भगाकर महिला को ले उड़ा अंबाला, चाकू मारकर पिता की हत्या, लखीसराय में प्रेम प्रसंग ने ली एक और जान

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 11:10 AM (IST)

    Bihar Breaking News: बिहार के लखीसराय में बुधवार को सुबह-सवेरे एक व्यक्ति की हत्या से सनसनी मच गई। गांव वालों में जबर्दस्त आक्रोश देखा गया। पुलिस का कहना है कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। मृतक का पुत्र कुछ महीने पहले गांव की एक शादीशुदा महिला को भगाकर अंबाला लेकर चला गया। जिससे पहले से ही विवाद चल रहा था। यह जानकारी भी सामने आई है कि मृतक जल्द ही अपने नाती का मुंडन करने वाला था। अब उसके घर में खुशी के बदले मातम छा गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Bihar Breaking News: लखीसराय में प्रौढ़ की हत्या के बाद रोते बिलखते मृतक के स्वजन।

    जागरण संवाददाता, लखीसराय। Bihar Breaking News बिहार के लखीसराय में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जिससे गांव में आक्रोश बढ़ गया। मर्डर की सूचना फैलते ही मौके पर सैंकड़ों लोग पहुंच गए। मानिकपुर थाना क्षेत्र के गरीबनगर गांव में बुधवार की सुबह आपसी विवाद में जुगल महतो के पुत्र शैलेंद्र महतो (55) को चाकू मार कर जख्मी कर दिया। जख्मी को इलाज के लिए सूर्यगढ़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Lakhisarai Crime

    प्रौढ़ की हत्या के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और मौके पर जुटे ग्रामीण।

    पुलिस के अनुसार यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। कुछ महीने पहले मृतक का पुत्र एक महिला को भगाकर अंबाला लेकर चला गया था। वहीं दूसरी ओर यह जानकारी भी सामने आई कि मृतक अपने नाती का मुंडन करने वाला था। इसको लेकर सभी तैयारी पूरी हो चुकी थी। ऐसे में इस घटना से मृतक के घर में खुशी के स्थान पर मातम छा गया है।