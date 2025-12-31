नया साल नई उम्मीदें: बेतिया में लगेगी बड़ी टेक्सटाइल यूनिट, उदयपुर बनेगा पर्यटन का प्रमुख केंद्र

जागरण संवाददाता, बेतिया। जिले में नया साल कई उम्मीदें लेकर आ रहा है। इस दौरान चौतरफा विकास होने की उम्मीद है। चाहे उद्योग जगत हो या यातायात की सुविधाएं, शिक्षा हो या पर्यटन का क्षेत्र, सभी में नयापन दिखने वाला है।

कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत होनी है, तो कई पूर्ण होंगी। यह जिला ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के साथ ही अपनी समृद्ध सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय पहचान के लिए प्रसिद्ध है। नए साल में इन क्षेत्रों में विकास होना निश्चित है।

जहां तक औद्योगिकरण का सवाल है, तो चनपटिया स्टार्टअप जोन को स्वतंत्र औद्योगिक यूनिट का दर्जा मिलने वाला है। इससे यहां के उद्यमियों को कई तरह की सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत दो दर्जन छोटे यूनिट लगेंगे, जिसका असर रोजगार के क्षेत्र में पड़ेगा।

कुमारबाग टेक्सटाइल पार्क में इस वर्ष लुधियाना के संजीव वुलेन मिल्स कुमारबाग टेक्सटाइल पार्क में कपड़ा एवं रेडीमेड कपड़ों के निर्माण यूनिट लग रहा है। इसे लगाने की शुरुआत कर दी गई है। इस पर 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह अप्रैल माह तक पूरा कर लिया जाएगा।

इस यूनिट के लगने से चनपटिया एवं कुमारबाग स्थित टेक्सटाइल कारोबारियों को कच्चे माल यानी फैब्रिक्स के लिए लुधियाना एवं सूरत आदि पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस यूनिट मे कपड़ों की रंगाई का काम भी होगा। जिला उद्योग के महाप्रबंधक रोहित राज के अनुसार इस यूनिट को लगाने के लिए शेड आवंटित कर दिया गया है और कमिशनिंग भी शुरू हो गई है।

संजीव वुलेन मिल्स के एमडी राकेश कुमार गोयल के अनुसार इसमें करीब 500 लेागों को रोजगार मिलेगा। उधर हाल में रामसर साइट के रूप में अधिसूचित सरैयामन उदयपुर में नए साल में पर्यटकों के लिए कैफटेरिया की शुरुआत होनी है।

इसके अलावा यहां पर्यटकों के ठहरने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। डीएफओ पंकज कुमार के अनुसार यहां पर्यटकों के लिए नए साल में आनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा दी जाएगी। जीएमसीएच में मिलेगी एमआरआई की सुविधा वर्ष 2026 में जीएमसीएच में एक ओर मरीजों के लिए एमआरआई की सुविधा मिल जाएगी। यह चिकित्सा के क्षेत्र के जिले के लिए बेहतर उपलब्धि होगी, जहां मरीजों को कम खर्च में यह सुविधा मिलेगी। अस्पताल अधीक्षक सुधा भारती के अनुसार यहां बेडों की संख्या 200 बढ़ाई जाएगी।

वर्तमान में यह संख्या 500 है। साथ ही माड्युलर ओटी की भी सुविधा यहां बहाल की जाएगी। वहीं प्रखंड स्तर पर उच्च शिक्षा के लिए प्रत्येक प्रखंड में एक-एक डिग्री कालेज खोले जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित गंडक पार के डिग्री कालेज जो पीपरासी में है, वहां इस सत्र से नामांकन शुरू हो जाएगा।

इसके अलावा 15 दिनों में प्रत्येक प्रखंड का एक-एक विद्यालय माडल स्कूल के रूप में चयनित हो जाएगा। यह विद्यालय डीजिटल रूप से विकसित होगा। जिले में गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए शुरू होगा भू अर्जन का काम नए साल में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोरखपुर सिल्लीगुड़ी के लिए भू अर्जन का काम शुरू हो जाएगा। इसमें जिले के दो प्रखंडों नौतन एवं बैरिया में से 14 मौजों में 187.23 भूमि का थ्री ए नोटिफिकेशन की तैयारी की गई है।