बगहा में आरओबी बनने के बावजूद रेलवे गुमटी पर जाम बरकरार, गन्ना ट्रॉलियों से बढ़ी मुसीबत

संवाद सहयोगी, बगहा। एनएच–727 बगहा–बेतिया मुख्य मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण होने के बावजूद रेलवे गुमटी के समीप जाम की समस्या समाप्त नहीं हो सकी है। स्थिति यह है कि शाम ढलते ही और रात के समय इस मार्ग पर लंबा जाम लग रहा है, जिससे आम राहगीरों के साथ-साथ मरीजों और आपातकालीन सेवाओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

आरओबी के निर्माण से जाम से मुक्ति की उम्मीद थी, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मार्ग पर गन्ना आपूर्ति में लगे ट्रैक्टर–ट्रॉली और ओवरलोड वाहनों का अत्यधिक दबाव बना रहता है।

ट्रैक्टर–ट्रॉली बीच सड़क पर खड़े गन्ना लदे भारी वाहन आरओबी का उपयोग करने के बजाय रेलवे गुमटी के पास ही रुक जाते हैं। इससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। कई बार ट्रैक्टर–ट्रॉली बीच सड़क पर खड़े हो जाते हैं, जिससे छोटे वाहन, दोपहिया सवार और पैदल यात्री फंस जाते हैं।

इससे दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है। स्थानीय निवासी राजेश कुमार, मो. शमीम और सुरेश प्रसाद ने बताया कि रात के समय स्थिति और भी भयावह हो जाती है। वाहन चालकों की मनमानी पर्याप्त पुलिस बल और ट्रैफिक नियंत्रण की व्यवस्था नहीं होने से वाहन चालक मनमानी करते हैं। ओवरलोड गन्ना वाहन तेज गति से गुजरते हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों की जान पर खतरा बना रहता है। क्षेत्र में पहले भी कई बार हल्की टक्कर और दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।

दुकानदारों का कहना है कि जाम का सीधा असर व्यापार पर पड़ रहा है। ग्राहक समय पर दुकानों तक नहीं पहुंच पाते और कई बार घंटों जाम में फंसे रहते हैं। वहीं एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों के जाम में फंसने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है।

गन्ना वाहनों के लिए अलग रूट निर्धारित इस संबंध में संबंधित अधिकारियों ने बताया कि समस्या की जानकारी उन्हें है। ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर योजना बनाई जा रही है। गन्ना वाहनों के लिए अलग रूट निर्धारित करने, ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने और रेलवे गुमटी के पास पुलिस बल की तैनाती बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

साथ ही गन्ना आपूर्ति के समय को भी नियंत्रित करने की तैयारी है, ताकि मुख्य मार्ग पर दबाव कम किया जा सके। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आरओबी का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कराया जाए, रेलवे गुमटी पर अनावश्यक रुकावट रोकी जाए और ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि जाम और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।