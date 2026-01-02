बगहा में दो अलग-अलग सड़क हादसों में वृद्ध समेत दो की मौत, एक घायल

जागरण संवाददाता, बगहा। बगहा पुलिस जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में गुरुवार को हुए सड़क हादसों में वृद्ध समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक मृत युवक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है, जिसे लेकर पुलिस शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है।

नगर थाना क्षेत्र के धोबी घटवा के पास मुख्य सड़क पर गुरुवार की रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से लगभग 30 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने आसपास के थानों को सूचना देते हुए युवक की शिनाख्त के लिए इंटरनेट मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया है।

दूसरी घटना चौतरवा थाना क्षेत्र के इंग्लिशिया में हुई चौतरवा संवाद सूत्र के अनुसार एनएच-727 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 68 वर्षीय घूठन महतो की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके साथ बाइक पर सवार सुदामा यादव गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्वजन ने बताया कि दोनों गुरुवार की रात रिश्तेदारी से लौट रहे थे। इंग्लिशिया के पास एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाकर जैसे ही वे एनएच-727 पर चढ़े, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि घूठन महतो ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।