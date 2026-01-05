बगहा में दर्दनाक सड़क हादसा, टेंट हाउस संचालक राजू चौधरी की मौत, परिवार में पसरा मातम
बगहा में रविवार देर शाम हुए सड़क हादसे में बिनवलिया निवासी राजू चौधरी (45) की इलाज के दौरान मौत हो गई। टेंट हाउस संचालक राजू स्पीकर खरीदने जा रहे थे ज ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Hit and Run Case Bihar: नगर थाना क्षेत्र के बड़गांव–बनचहरी मुख्य मार्ग पर रविवार देर शाम हुए भीषण सड़क हादसे में घायल अधेड़ की इलाज के दौरान मौत हो गई।
मृतक की पहचान बिनवलिया निवासी राजू चौधरी (45) के रूप में हुई है। दर्दनाक यह रहा कि उन्होंने अस्पताल में अपने ही बेटे के सामने अंतिम सांस ली।
जानकारी के अनुसार राजू चौधरी टेंट हाउस का व्यवसाय करते थे और काम के सिलसिले में रविवार सुबह करीब दस बजे बाइक से घर से निकले थे। वे स्पीकर खरीदने जा रहे थे।
उनके साथ बाइक पर एक अन्य व्यक्ति भी सवार था। देर शाम करीब छह बजे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की सूचना मिलने पर बेटा धीरज समेत स्वजन अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान राजू चौधरी की मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।
बेटे धीरज ने बताया कि उनके पिता आसपास के गांवों में टेंट हाउस का काम करते थे और लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। मृतक अपने पीछे तीन संतान छोड़ गए हैं, जिनमें एक बेटी और दो छोटे बेटे शामिल हैं।
स्वजनों ने बताया कि कुछ ही दिनों में बड़ी बेटी की शादी होनी थी और इसकी तैयारी भी चल रही थी, लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया।
नगर थानाध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि बड़गांव के पास सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अज्ञात वाहन की पहचान के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है।
