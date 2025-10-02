Language
    मानसून की विदाई पर बगहा में मूसलाधार बारिश,गंडक बराज से 61 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज, फसलों को राहत

    By Vinod Rao Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:51 AM (IST)

    बगहा अनुमंडल क्षेत्र में मानसून की विदाई के साथ हुई मूसलाधार बारिश से फसलों को राहत मिली है। धान गन्ना और सब्जियों के लिए यह वर्षा लाभकारी है जिससे पैदावार बढ़ने की उम्मीद है। गंडक बराज से 61400 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बारिश के कारण चंडी स्थान मेला परिसर में पानी भरने से श्रद्धालुओं को परेशानी हुई कीचड़ से दिक्कतें हुईं और दुकानें भी प्रभावित हुईं।

    मानसून की विदाई पर बगहा में मूसलाधार बारिश

    जागरण संवाददाता, बगहा। मानसून की विदाई और हस्त नक्षत्र (हथिया) के प्रवेश के साथ ही बगहा अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में बुधवार की रात मूसलाधार बारिश हुई । इस बारिश से फसल को राहत मिली है। सुबह 10 बजे वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज से 61400 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया।

    जिला संख्यिकी पदाधिकारी नंदलाल चौधरी ने जानकारी दी कि बीते रात हुई वर्षा में बगहा एक में 55.0 मिमी, बगहा दो में 50.2 मिमी, रामनगर में 11.4 मिमी, पिपरासी में 12.2 मिमी, मधुबनी में 14.2 मिमी, भितहा में 16.4 मिमी तथा ठकरहा में 5.4 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है।

    कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश धान, गन्ना, सब्जी और रबी की आने वाली फसलों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।

    खासकर धान की फसल जो पकने की अवस्था में है, उसे पर्याप्त जल मिलने से उत्पादन में वृद्धि की संभावना है। वहीं, गन्ने की बढ़वार भी तेज होगी। सब्जी की खेती करने वाले किसानों को भी इस बारिश से काफी लाभ हुआ है। आने वाली रबी फसल जैसे गेहूं, चना व मसूर के लिए यह बारिश मिट्टी की नमी बढ़ाने में मददगार साबित होगी।

    बारिश ने मेला परिसर में डाला खलल

    बारिश के चलते नगर के चंडी स्थान पर लगने वाले मेला परिसर में पानी भर गया। जिससे मेले में शामिल होने पहुंचे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पंडालों में पानी घुसने से श्रद्धालुओं को बैठने और घूमने में दिक्कत हुई। कई स्थानों पर कीचड़ जमा हो गया, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से कठिनाई हुई।

    बारिश के कारण बुधवार को मेला की रौनक कुछ फीकी पड़ गई थी। पंडाल लगाने वाले दुकानदार भी समय पर अपनी दुकानें नहीं सजा पाए। हालांकि गुरुवार सुबह मौसम साफ होने के बाद मेले की तैयारियां दोबारा शुरू हो गई हैं और दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजानी शुरू कर दी है।