पश्चिम चंपारण में चाकलेट खिलाने का लालच आठ वर्षीय बच्ची से गलत हरकत, आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण) । बगहा पुलिस जिले के भैरागंज क्षेत्र के एक गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। गुरुवार को एक आठ वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गांव के ही एक युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है।

आरोपित युवक संजीव सहनी ने बच्ची को चॉकलेट खिलाने का लालच दिया और उसे बहला-फुसलाकर अपने घर की छत पर ले गया। वहां उसने मासूम के साथ हैवानियत की। बच्ची के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर जब स्वजन और ग्रामीणों ने शोर मचाया, तो मामले का पर्दाफाश हुआ।