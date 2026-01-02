Language
    पश्चिम चंपारण में चाकलेट खिलाने का लालच आठ वर्षीय बच्ची से गलत हरकत, आरोपित गिरफ्तार

    By Vinod RaoEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:42 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण के बगहा में एक आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। भैरागंज क्षेत्र में संजीव सहनी नामक युवक ने चाकलेट का लालच देकर बच ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण) । बगहा पुलिस जिले के भैरागंज क्षेत्र के एक गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। गुरुवार को एक आठ वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गांव के ही एक युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है।

    आरोपित युवक संजीव सहनी ने बच्ची को चॉकलेट खिलाने का लालच दिया और उसे बहला-फुसलाकर अपने घर की छत पर ले गया। वहां उसने मासूम के साथ हैवानियत की। बच्ची के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर जब स्वजन और ग्रामीणों ने शोर मचाया, तो मामले का पर्दाफाश हुआ।

    ग्रामीणों की तत्परता और सूचना पर कार्रवाई करते हुए भैरागंज थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़ित बच्ची को चिकित्सीय जांच के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच में जुट गई है।