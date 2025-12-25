Language
    ठकराहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 दिनों से एंबुलेंस सेवा ठप, प्रबंधन की लापरवाही पर सवाल

    By Vinod Rao Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:53 AM (IST)

    ठकराहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 15 दिनों से एंबुलेंस सेवा ठप है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। आपातकालीन स्थिति में रेफर करने में कठि ...और पढ़ें

    15 दिनों से एंबुलेंस सेवा ठप

    संवाद सूत्र, ठकराहा। प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठकराहा में पिछले करीब 15 दिनों से एंबुलेंस सेवा पूरी तरह ठप पड़ी है। जिससे मरीजों और उनके स्वजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 

    आपातकालीन स्थिति में मरीजों को रेफर करने में कठिनाई हो रही है। वहीं गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को निजी वाहनों या महंगे साधनों से जिला अस्पताल व अन्य स्वास्थ्य केंद्रों तक ले जाना पड़ रहा है।

    गरीब और जरूरतमंद मरीज सबसे अधिक प्रभावित

    स्थानीय लोगों का कहना है कि एंबुलेंस सेवा ठप रहने से गरीब और जरूरतमंद मरीज सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कई मामलों में समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण मरीजों की हालत बिगड़ने की आशंका भी बनी रहती है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है।

    स्थानीय ग्रामीण सोनम कुमारी,रिशु कुमारी,नीतीश कुमार,विकाश कुमार,प्रमिला देवी, रितेश तिवारी,हरि यादव,बसंत साह,बृजेश गुप्ता आदि ने बताया कि एंबुलेंस पिछले दो माह से प्रत्येक एक सप्ताह बाद खराब हो रहा है। जिससे महीने में 15 दिन यह सेवा मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य प्रबंधन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। 

    जिला परिषद सदस्य रमाशंकर कुशवाहा ने कहा कि जिला व अनुमंडल से सुदूर होने के कारण ठकराहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हर समय एंबुलेंस सेवा सुचारू होना जरूरी है । यदि एंबुलेंस खराब है तो उसके जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। 15 दिनों से सेवा नदारद है, यह स्वास्थ्य प्रबंधन की घोर लापरवाही है।

    दो दिनों के अंदर वापस आएगी एंबुलेंस 

    इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अशोक कुमार पांडेय ने बताया कि सीएचसी की एंबुलेंस खराब हो गई थी, जिसे मरम्मत के लिए मोतिहारी भेजा गया है। 

    उन्होंने कहा कि तकनीकी खराबी को दूर करने का कार्य चल रहा है और संभवतः दो दिनों के अंदर वापस आ जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि एंबुलेंस के आते ही सेवा पुनः बहाल कर दी जाएगी।