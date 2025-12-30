पश्चिम चंपारण जंगल से निकले बाघ ने भंगहा में गन्ने के खेत में नीलगाय को मार डाला

जागरण संवाददाता, बेतिया। वाल्मीकि ब्याघ्र परियोजना के जंगल से निकले बाघ में भंगहा गांव के सरेह में गन्ने के खेत में नीलगाय को मार दिया है। गन्ने की छिलाई करने गए किसान एवं मजदूरों ने खेत में नीलगाय का शव देखा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाघ का पगमार्क देख गन्ने की छिलाई करने से मजदूरों ने इन्कार कर दिया और भाग कर गांव में आ गए। लोगों में दहशत है। ग्रामीण कन्हैया यादव, गंगा यादव,रामचंद्र राय ,बलराम सिंह, कैलाश महतो, बिरजू मांझी, मुन्ना सिंह, जितेन्द्र यादव, मुन्ना यादव, रंजीत सिंह, जमाल मियां आदि ने बताया कि मंगलवार के सुबह खेत की ओर जाने के दौरान गन्ने के खेत में नीलगाय का क्षत-विक्षत शव देखा गया।

जिसके आसपास बाघ के ताजे पदचिह्न भी मिले हैं। ग्रामीणों ने नीलगाय के शिकार की सूचना वन विभाग को दी।सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम पहुंची है। वन कर्मयों की टीम पगमार्क की जांच कर बाघ की गतिविधि की ट्रैकिंग कर रहे हैं। मामले में मंगुराहा वन क्षेत्र के रेंजर सुनील पाठक ने बताया कि ग्रामीणों ने नीलगाय का शिकार किए जाने की सूचना दी है। बाघ के पगमार्ग के पगमार्क की ट्रैकिंग हो रही है ।