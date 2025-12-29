पश्चिम चंपारण में शार्ट सर्किट से घर में लगी आग, दम घुटने से वृद्ध महिला की मौत

जागरण संवाददाता, बेतिया । नगर के व्यस्ततम इलाके जनता सिनेमा चौक पर सोमवार की शाम 5:30 बजे जितेंद्र कुमार चौरसिया के घर में शार्ट सर्किट से आग लग गई। तीन मंजिला मकान में आग लगने से अफरातफरी मच गई। फायर बिग्रेड की टीम और ग्रामीणों के सहयोग से आग में फंसे परिवार के आधा दर्जन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जबकि बीमार वृद्ध महिला गुलाइची देवी की दम घुटने से मौत हो गई है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि ठंड के कारण परिवार के सदस्य हीटर का उपयोग कर रहे थे। लोड बढ़ने के कारण शॉर्ट सर्किट से आग मकान के दूसरे तल्ले में लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग फैलने के कारण किचन में रखा गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया और आग तीसरे मंजिल से लेकर निचले तल्ले तक फैल गई।निचले तल्ले में जितेंद्र कुमार चौरसिया की अलमारी की दुकान है।

दुकान में भी धुंआ से आंशिक क्षति हुई है। गैस सिलेंडर ब्लास्ट के धमाके की आवाज से आसपास के दुकानदार और सहम गए। तीन लालटेन चौक से जनता सिनेमा चौक तक जाने वाली सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात नियंत्रित किया।

फायर बिग्रेड की तीन गाड़ियों ने संभाला मोर्चा घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम महज 17 मिनट में मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने के लिए दो बड़ी और एक छोटी दमकल गाड़ी को लगाया गया। दमकलकर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से आधा दर्जन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

धुआं उठते देख पड़ोस के लोगों ने भी बगल के मकान की छत से बड़ी सीढ़ी लगाकर घर में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद की। इस दौरान मकान मालिक जितेंद्र कुमार चौरसिया की दादी गुलाईची देवी (80) ऊपरी तल्ले पर फंसी रह गईं।

काफी प्रयास के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। आनन- फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि गुलाईची देवी पहले से बीमार थीं । वह बेड पर पड़ी थीं। धुंआ से दम घुटने के कारण उनकी मौत हुई है। अस्पताल पहुंचे मृतका के पोता आकाश कुमार ने बताया कि दादी पहले से बीमार थी। उनका इलाज चल रहा था। चलने - फिरने में असमर्थ थीं।

फायर बिग्रेड कर्मियों ने जान पर दाव लगा बच्चों की बचाई जान करीब दस मिनट के अंदर आग पूरी तरह से तीन मंजिला भवन के दो तल्ले को अपने चपेट में ले लिया। घर में दो मासूम बच्चे भी थे, जो आग के लपेटे में आ गए थे।

फायर बिग्रेड कर्मियों ने जान की बाजी लगाकर आग के घेरे में फंसे दोनों बच्चों को निकाला। उसके बाद परिवार की महिलाओं ने बुजुर्ग महिला के भी फंसे होने की जानकारी दी तो फिर से फायर बिग्रेड के कर्मी अंदर घुसे और बीमार गुलाइची देवी को पड़ोसी के छत के सहारे सीढ़ी से बाहर निकले। लेकिन वे दम घुटने के कारण अचेत हो गईं थी। अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

जनता सिनेमा चौक पर लगा जाम आग लगने के कारण करीब एक घंटे तक जनता सिनेमा चौक पर जाम की स्थिति रही। आस पास के दुकानदार और अन्य ग्रामीण भागकर यहां पहुंचे थे। फायर बिग्रेड की दो गाड़ियां भी सड़क पर खड़ी हो कर राहत एवं बचाव कार्य में लगी थी। इस वजह से जाम की स्थिति बन गई थी। लाल बाजार एवं कविवार नेपाली पथ की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से जाम हो गया था। पुलिस की मदद से जाम को हटा कर करीब एक घंटे बाद यातायात बहाल किया गया।