51 हाई स्कूलों की लापरवाही, मैट्रिक परीक्षा से वंचित हो सकते हजारों छात्र

संवाद सहयोगी, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Matric Exam Bihar: जिले के 51 हाई स्कूलों की गंभीर लापरवाही के कारण इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों पर संकट गहरा गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) इन विद्यालयों के छात्रों का एडमिट कार्ड रोक सकती है, जिससे वे परीक्षा देने से वंचित रह सकते हैं।

सीडी की वजह से अटका मामला दरअसल, इन 51 विद्यालयों ने मैट्रिक सेंटअप परीक्षा का परीक्षाफल बोर्ड को भेजते समय बड़ी चूक की है। विद्यालयों द्वारा भेजी गई सॉफ्ट कॉपी सीडी जांच के दौरान नॉट ओपन/नॉट रीडेबल पाई गई। इस पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी है।

डाटा पढ़ा नहीं जा सका बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सेंटअप परीक्षा का परीक्षाफल एक्सेल फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी सीडी एवं हार्ड कॉपी विशेष दूत के माध्यम से समिति कार्यालय पटना लाई गई थी, लेकिन 51 विद्यालयों की सीडी से डाटा पढ़ा नहीं जा सका। ऐसे में इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे अविलंब सही परीक्षाफल वाली नई सीडी तैयार कर समिति कार्यालय पटना में जमा करें।

बोर्ड की ओर से चेतावनी बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय तक सेंटअप परीक्षा का परीक्षाफल उपलब्ध नहीं कराया गया, तो संबंधित विद्यालयों के छात्रों का प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी।