Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाजीपुर में दुकानदार से हुए विवाद में उसके पुत्र ने युवक को मारी गोली, भाई का पिस्टल की बट से फोड़ा सिर

    By Ravikant Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:06 PM (IST)

    हाजीपुर में अंजान पीर चौक के पास एक दुकानदार से विवाद के बाद बदमाशों ने सुनील कुमार नामक एक युवक को गोली मार दी और विशाल कुमार को पिस्तौल की बट से घायल कर दिया। घटना के बाद सुनील को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    घटनास्थल पर जांच को जुटी पुलिस। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंजान पीर चौक के निकट सामान लेने के दौरान दुकानदार से हुए विवाद में बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया।

    जबकि दूसरे युवक को पिस्तौल की बट से मार कर सिर फोड़ दिया। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। घायल युवक को परिवार वालों ने बेहतर इलाज के लिए जोहरी बाजार स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

    घायल युवक अंजान पीर चौक निवासी स्वर्गीय विजय साह के पुत्र सुनील कुमार उर्फ लालू बताया गया है। वहीं, विशाल कुमार को बदमाशों ने पिस्तौल की बट से मार कर घायल कर दिया। युवक को गर्दन में गोली मारी गई है।

    घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार एसआई राहुल कुमार सदर अस्पताल पहुंच गए। मिली जानकारी के अनुसार अंजान पीर चौक के निकट लालू कुमार एक दुकान पर पानी लाने गया था। दुकान पर काफी भीड़ होने के कारण सामान लेने के क्रम में दुकानदार से कहासुनी हुई।

    दोनों के बीच विवाद धीरे-धीरे बढ़ गया। विवाद की सूचना पर दुकानदार के पुत्र दो बाइक पर करीब आधा दर्जन समर्थक के साथ मौके पर पहुंचकर गोली चला दी। जिसमें लालू कुमार को एक गोली गर्दन पर लग गई। इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया।

    डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव का माहौल है। घटना की सूचना पर नगर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेने के बाद आवश्यक कार्रवाई में जुटी है।

    इस संबंध में नगर थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार ने बताया कि एक युवक की गोली लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर घायल युवक से जानकारी लेने के पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।