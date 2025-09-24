Language
    बर्थडे पार्टी से लौट रहा था युवक, बदमाशों ने रोककर पूछा नाम और मार दी गोली

    By Ravikant Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:53 PM (IST)

    वैशाली में बर्थडे पार्टी से लौट रहे मनीष कुमार नामक किशोर को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश का मामला सामने आ रहा है।

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। वैशाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बेनीपुरी रेलवे ढाला के निकट दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौटकर अपने घर जा रहे एक किशोर को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए।

    गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए। इसकी सूचना घायल के स्वजन और वैशाली थाने की पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही घायल के परिवार वाले और वैशाली थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गए।

    घायल को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। उसे दाहिने पैर की जांघ में एक गोली लगी है। घायल किशोर वैशाली के चाैमुखी मंदिर निवासी रामेश्वर राय का 17 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार बताया गया है।

    दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल हुआ

    इस मामले में घायल के बयान पर बाइक सवार दो अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

    मिली जानकारी के अनुसार मनीष अपने रिश्तेदार के साथ मुजफ्फरपुर जिले के सरैया गया था, जहां दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल हुआ। लौटने पर रिश्तेदार ने उसे आरा मशीन के पास उतार दिया। वहां से वह पैदल ही अपने घर जा रहा था।

    इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक पहुंचे और उसका नाम पूछने लगे। कहासुनी बढ़ी तो बदमाशों ने गोली चला दी और भाग निकले।

    नाम नहीं बताने पर मारी गोली

    घटना के संबंध में घायल मनीष ने बताया कि वह अपने जीजा के साथ सरैया में एक दोस्त के जन्मदिन में शामिल होने गया था। उसके जीजा ने बाइक से आरा मशीन के पास छोड़ दिया। वहां से सिगरेट पीते हुए पैदल अपने घर जा रहा था। इसी दौरान बाइक से दो युवक आए और नाम पूछने लगे।

    नाम नहीं बताने पर गाली-गलौज करने लगे। इसी बीच उन्होंने पिस्तौल निकाली और गोली मार दी। सूत्रों के मुताबिक पूर्व के विवाद में बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस बदमाशों के भागने की दिशा में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

    एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच-पड़ताल की गई। घायल के बयान पर दो अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।- रविंद्र पाल, थानाध्यक्ष, वैशाली