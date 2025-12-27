मां की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर तीन बच्चों सहित विवाहिता का अपहरण, अज्ञात जगह रखकर मारपीट
हाजीपुर के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में एक विवाहिता और उसके तीन बच्चों का अपहरण कर लिया गया। समस्तीपुर के एक युवक ने महिला की मां की तबीयत खराब होने का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। स्थानीय गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र स्थित ससुराल से तीन बच्चों की मां को उसके मायके से आए युवक ने उसकी मां की तबीयत खराब होने का बहाना कर उसके बच्चों के साथ ले जाकर अपहरण कर लिया।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार महनार थाना क्षेत्र की 29 वर्षीय विवाहिता अपने पति और तीन बच्चों के साथ गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती है। उसके पति दुकान चलाता है। जब उसके पति दुकान पर था।
इसी दौरान उसके मायके के निकट के समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना क्षेत्र के इनायतपुर धमौन निवासी राजकुमार महतो उर्फ विकास कुमार महतो उसके किराए के मकान पर आया और महिला को उसकी मां की तबीयत ज्यादा खराब होने का बहाना बनाकर उसे अपने साथ ले जाने को कहा।
महिला ने कॉल करके बताया
इसकी सूचना उसने अपने पति को दी और उससे अनुमति मिलने पर वह अपने तीनों बच्चों को लेकर उसके अपने मायके जाने के लिए निकली। लेकिन वह मायके नहीं पहुंची। इसके बाद उसके पति ने उसकी खोजबीन शुरू की।
इसी दौरान महिला ने अपने पति को मोबाइल पर कॉल कर बताया कि उसे मायके में मां की तबीयत ज्यादा खराब होने का बहाना बनाकर बच्चों के साथ लाया है और अपहरण कर अज्ञात जगह पर रखकर मारपीट कर रहा है। इस जानकारी के बाद उसके पति ने गंगा ब्रिज थाने में प्राथमिकी कराई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।