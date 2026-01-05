वैशाली में बीते 9 महीने में 251 लोगों की सड़क हादसे में मौत, 98 हुए घायल
वैशाली जिले में अप्रैल से दिसंबर 2025 तक नौ महीनों में सड़क हादसों में 251 लोगों की मौत हुई और 98 घायल हुए। दिसंबर में 39 मौतें दर्ज की गईं। लगातार हो ...और पढ़ें
रविकांत सिंह, हाजीपुर। वैशाली जिले में सड़कों पर मौत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन सड़क हादसे में यात्रियों की मौत हो रही है। वर्ष 2025 अप्रैल महीने से दिसंबर महीने तक 251 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो चुकी है।
वहीं, हादसों में 98 लोग घायल हो गए। बीते दिसंबर महीने में वैशाली जिले के अलग-अलग जगह पर हुई सड़क हादसे में 39 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि सात व्यक्ति हादसे में घायल हो गए।
वैशाली जिले में लगातार हो रही दुर्घटनाओं से जिले की सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन से लेकर परिवहन विभाग की भूमिका पर लोग सवाल उठा रहे हैं। 30 दिनों में 39 की मौत होना गंभीर विषय है।
सड़क निर्माण एजेंसियों के लिए यह एक चेतावनी है। यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। लोगों को जान बचाने के लिए प्रशासन को सड़कों की मरम्मत, ट्रैफिक नियमों के पालन और ओवरलोडिंग पर सख्त एक्शन जैसी बुनियादी जरूरतों पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।
वैशाली जिले में हादसे का नहीं थम रहा सिलसिला
जानकारी के अनुसार सबसे अधिक हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच 22, हाजीपुर-महुआ मुख्य मार्ग एवं हाजीपुर-लालगंज मार्ग हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार वाहनों की ओवरटेक एवं चालकों की लापरवाही के कारण आए दिन दुर्घटनाएं घट रही है।
दुर्घटना घटने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा सड़क जाम करने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर किसी तरह लोगों को समझा-बुझाकर मामले को शांत करवा देती है। इसके बाद पुलिस, प्रशासन एवं परिवहन विभाग के स्तर पर आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है।
09 दिसम्बर को सड़क हादसे में चार की मौत
हाजीपुर-लालगंज मुख्य मार्ग करताहां थाना क्षेत्र के कंचनपुर धनुषी के में बीते 09 दिसंबर की अल सुबह बस और टेंपो की सीधी टक्कर में टेंपो सवार चार व्यक्तियों की मौत हो गई। बस लालगंज की तरफ से हाजीपुर जबकि टेंपो हाजीपुर की तरफ से लालगंज की ओर जा रही थी।
हादसे में काजीपुर थाना क्षेत्र निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद दिलशेर, वैशाली थाना के रहिमापुर राजगीर कुमार, लालगंज थाना के मथुरापुर निवासी दिलीप राय एवं वैशाली थाना के मंसूरपुर निवासी कमरुजमा आजाद की मौत हो गई जबकि सात व्यक्ति घायल हो गए।
जिले में नौ महीने में 122 वाहन किए गए जब्त
वैशाली जिले में अलग-अलग हुए सड़क हादसे में 08 महीने में करीब 122 दो पहिया तीन पहिया चार पहिया एवं भारी वाहन यातायात थाना के स्तर पर जब्त किए गए। मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक यातायात थाना में 238 कांड दर्ज किया गया है।
इसमें बताया गया है कि 09 महीने में करीब 251 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई जबकि 98 व्यक्ति घायल हो गए। जबकि 122 वाहन को जब्त किया गया।
घायल हुए 98 लोगों का सरकारी एवं निजी अस्पतालों में इलाज
अप्रैल महीने से दिसंबर महीने के बीच हादसे में घायल हुए 98 यात्रियों का इलाज प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिले के सदर अस्पताल, निजी नर्सिंग होम एवं निजी अस्पताल में कराया गया।
हादसे के बाद घायलों को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं निजी अस्पताल में इलाज के पश्चात बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर के स्तर पर सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर किया जाता है।
इसके बाद सदर अस्पताल में डाक्टर के स्तर पर इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया जाता है। यह आंकड़ा यातायात थाना में दर्ज कांड के अनुसार बताया गया है। हालांकि, आए दिन वैशाली जिले में अलग-अलग जगह पर सड़क हादसे में लोग घायल हो रहे हैं। कुछ लोग हादसे के बाद यातायात थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं करवाते हैं।
अप्रैल 2025
- कांड दर्ज 18
- कुल मृत्यु 19
- घायल 06
मई 2025
- कुल कांड 25
- कुल मृत्यु 27
- घायल 3
जून 2025
- कुल कांड 32
- कुल मृत्यु 33
- घायल 18
जुलाई 2025
- कुल कांड 36
- कुल मृत्यु 39
- घायल 09
अगस्त 2025
- कुल कांड 18
- कुल मृत्यु 18
- घायल 09
सितंबर 2025
- कुल कांड 23
- कुल मृत्यु 23
- घायल 06
अक्टूबर 2025
- कुल कांड 27
- कुल मृत्यु 28
- घायल 17
नवंबर 2025
- कुल कांड 23
- कुल मृत्यु 25
- घायल 10
दिसंबर 2025
- कुल कांड 36
- कुल मृत्यु 39
- घायल 22
- अप्रैल से दिसंबर तक दर्ज कांडों की संख्या - 238
- कुल मृत व्यक्तियों की संख्या - 251
- कुल घायल व्यक्तियों की संख्या - 98
- कुल जब्त वाहनों की संख्या -122
