'सर हाय-हेलो कीजिए न...', वैशाली थाना बना रील शूटिंग फ्लोर, वर्दी पर उठे गंभीर सवाल
हाजीपुर, वैशाली में एक महिला डिजिटल क्रिएटर ने थाना परिसर को रील शूटिंग स्थल बनाया। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित तीन वीडियो में पुलिसकर्मी भी शामिल दिखे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। रील बनाने का क्रेज अब सरकारी दफ्तरों और थानों की चौखट को भी लांघने लगा है। जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली और अनुशासन पर बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं।
एक महिला डिजिटल क्रिएटर ने थाना परिसर को ही अपनी रील का शूटिंग फ्लोर बना डाला और हैरत की बात यह है कि पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल नजर आ रहे हैं।
इससे संबंधित एक-दो नहीं, बल्कि तीन रील इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। हालांकि, दैनिक जागरण इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो में महिला एक स्कॉर्पियो के पास खड़ी होकर फिल्मी संवाद बोलती नजर आती है।
वह एक पुलिसकर्मी को गाड़ी से नीचे उतारती दिखती है और कहती है, आप मुझे धक्का मारकर चल जाइएगा क्या... आपको क्या लगता है, हम आपसे हार जाएंगे ? पीछे से एक आवाज भी आती है, थाना में अब यही सब होगा, सर।
वहीं, दूसरे वीडियो में महिला कुर्सी पर बैठे एक पुलिसकर्मी के पास जाती है और उनसे कैमरे की तरफ देखकर हाय-हेलो करने को कहती है। पुलिसकर्मी भी मुस्कुराते हुए प्रोटोकाल भूलकर हाथ हिलाते नजर आते हैं।
वहीं, तीसरे वीडियो में महिला थाना परिसर में सामान्य बातचीत करती दिख रही है और उसके बैकग्राउंड में वर्दीधारी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी छोड़ तमाशबीन बने खड़े हैं।
गौरतलब है कि बिहार के पुलिस महानिदेशक ने समय-समय पर सख्त निर्देश जारी किए हैं कि पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान इंटरनेट मीडिया, रील या किसी भी ऐसी गतिविधि से दूर रहें, जिससे वर्दी की छवि धूमिल हो।
वैशाली के इस मामले ने साफ कर दिया है कि जमीनी स्तर पर इन निर्देशों का कितना पालन हो रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।