'सर हाय-हेलो कीजिए न...', वैशाली थाना बना रील शूटिंग फ्लोर, वर्दी पर उठे गंभीर सवाल

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। रील बनाने का क्रेज अब सरकारी दफ्तरों और थानों की चौखट को भी लांघने लगा है। जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली और अनुशासन पर बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक महिला डिजिटल क्रिएटर ने थाना परिसर को ही अपनी रील का शूटिंग फ्लोर बना डाला और हैरत की बात यह है कि पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल नजर आ रहे हैं। इससे संबंधित एक-दो नहीं, बल्कि तीन रील इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। हालांकि, दैनिक जागरण इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो में महिला एक स्कॉर्पियो के पास खड़ी होकर फिल्मी संवाद बोलती नजर आती है। वह एक पुलिसकर्मी को गाड़ी से नीचे उतारती दिखती है और कहती है, आप मुझे धक्का मारकर चल जाइएगा क्या... आपको क्या लगता है, हम आपसे हार जाएंगे ? पीछे से एक आवाज भी आती है, थाना में अब यही सब होगा, सर।