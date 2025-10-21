Language
    वैशाली में पुलिस का एक्शन: नियम तोड़ने वालों पर कसा शिकंजा, वसूला 1.54 लाख का जुर्माना

    By Gangesh Gunjan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:59 AM (IST)

    वैशाली जिले में पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1.54 लाख रुपये का जुर्माना वसूला। यह अभियान सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए चलाया गया था। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है और आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही है।

     लालगंज में वाहन जांच अभियान में वसूला गया 1.54 लाख का जुर्माना। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, लालगंज। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने और अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से लालगंज थाना क्षेत्र में रविवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया।

    अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों से लगभग 154500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि जांच अभियान के तहत थाना क्षेत्र के लंगड़ी पाकड़ चौक, महाराणा प्रताप चौक, पकरी रोड, रेपुरा चौक, मलंग चौक समेत कई स्थानों पर वाहनों की सघन जांच की गई। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान चार दर्जन से अधिक छोटे-बड़े वाहनों की तलाशी ली गई।

    अभियान में बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले, तेज रफ्तार वाहन चालक, ट्रिपल सवारी करने वाले और प्रतिबंधित सामग्री ढोने वाले वाहनों पर विशेष निगरानी रखी गई।

    थानाध्यक्ष ने बताया कि अभियान के दौरान बिना वैध इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाणपत्र और लाइसेंस समाप्त होने के मामलों में लगभग 18 मोटरसाइकिल चालकों पर कार्रवाई की गई। इनसे कुल 154500 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

