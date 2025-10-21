वैशाली में पुलिस का एक्शन: नियम तोड़ने वालों पर कसा शिकंजा, वसूला 1.54 लाख का जुर्माना

संवाद सूत्र, जागरण, लालगंज। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने और अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से लालगंज थाना क्षेत्र में रविवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों से लगभग 154500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि जांच अभियान के तहत थाना क्षेत्र के लंगड़ी पाकड़ चौक, महाराणा प्रताप चौक, पकरी रोड, रेपुरा चौक, मलंग चौक समेत कई स्थानों पर वाहनों की सघन जांच की गई। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान चार दर्जन से अधिक छोटे-बड़े वाहनों की तलाशी ली गई।