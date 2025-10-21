बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर: डिस्पैच सेंटर में हाईटेक सुरक्षा, फ्लाइंग स्क्वायड अलर्ट

संवाद सहयोगी, जगदीशपुर (आरा)। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जगदीशपुर में निर्वाचन संबंधी तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। जगदीशपुर विधानसभा का डिस्पैच सेंटर ककीला पालिटेक्निक कालेज में तथा शाहपुर विधानसभा का डिस्पैच सेंटर बिहिया टीचर ट्रेनिंग कालेज में बनाया गया है।

रविवार को जगदीशपुर के निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम संजीत कुमार एवं शाहपुर के निर्वाची पदाधिकारी सह डीसीएलआर अमरेंद्र कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार डिस्पैच सेंटर की तैयारियों का निरीक्षण किया। जगदीशपुर एसडीएम ने बताया कि डिस्पैच सेंटर के कमिश्निंग हाल, बज्रगृह सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सीसीटीवी कैमरा एवं अग्निशमन यंत्रों से सुसज्जित कर दिया गया है। साथ ही मानिटरिंग के लिए एलईडी स्क्रीन भी लगाई जाएगी। पूरे परिसर को बैरिकेट कर 24 घंटे सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। प्रवेश और निकास केवल हस्ताक्षरयुक्त लागबुक में दर्ज कर मेटल डिटेक्टर से होकर ही संभव होगा। अंदर के सभी रूम में डबल लॉक की व्यवस्था रहेगी। बिजली की ऐसी व्यवस्था की गई है कि रूम बंद होने पर स्वतः बिजली कट जाएगी और खुलने पर ही चालू होगी।

रूम का नियंत्रण बाहर से रहेगा और केवल एक ही प्रवेश द्वार होगा। कमिश्निंग या अन्य कार्यक्रम के दौरान मेडिकल टीम, एंबुलेंस और चिकित्सक भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान सुरक्षा प्रभारी सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह वीडीओ क्रांति कुमार भी उपस्थित रहे।

चुनाव को निष्पक्ष बनाने हेतु फ्लाइंग स्क्वायड और सर्विलांस टीम की समीक्षा बैठक निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम संजीत कुमार के निर्देश पर रविवार को सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ क्रांति कुमार की अध्यक्षता में फ्लाइंग स्क्वायड एवं सर्विलांस टीम की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और वीडियो कैमरामैन शामिल थे।