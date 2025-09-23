Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार में रिलेशनशिप मैनेजर की दिनदहाड़े हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मार दी गोली

    By Ravikant Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:00 AM (IST)

    वैशाली के बिदुपुर में क्यूस कॉरपोरेट प्राइवेट लिमिटेड के रिलेशन मैनेजर राकेश कुमार की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वह लोन सर्वे के काम से गए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। राकेश एक्सिस बैंक के लिए कार्यरत थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    घटनास्थल पर जांच करती हुई पुलिस। (जागरण)

    संवाद सूत्र, बिदुपुर। बिदुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चेचर पानापुर-चकसिकंदर सड़क स्थित चेचर पंचायत भवन के निकट बाइक सवार बदमाशों ने क्यूस कॉरपोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रिलेशन मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी।

    इसकी सूचना मिलते ही बिदुपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में रिलेशन मैनेजर को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बिदुपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    मृतक की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव निवासी अयोध्या भगत के 30 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार के रूप में हुई है। वह बिदुपुर के कंचनपुर गांव स्थित एक्सिस बैंक अंतर्गत क्यूस कॉरपोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रिलेशन मैनेजर के पद पर कार्यरत थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौके पर पहुंचे सदर एसडीपीओ वन ने वहां मौजूद लोगों से जानकारी लेने के बाद आवश्यक कार्रवाई में जुट गए। वहीं, एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य इकट्ठा की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मृतक के स्वजनों को घटना की सूचना दी।

    लोन सर्वे के काम से गए थे राकेश

    मिली जानकारी के अनुसार, राकेश ने मार्च माह में कंपनी ज्वाइन की थी। इससे पहले वह समर्था फाइनेंस कंपनी में कार्यरत थे। उनका ढाई साल का एक पुत्र है। वे एक्सिस बैंक के लिए क्यूस कारपोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आरएम के रूप में कार्यरत थे। वे लोन सर्वे का काम करते थे।

    इसी सिलसिले में वे पानापुर कयाम गांव गए थे और सर्वे का काम खत्म कर लौट रहे थे। इसी दौरान चेचर पंचायत भवन के निकट सुनसान जगह पर बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने के बाद वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गए। पुलिस ने घटनास्थल से मृतक की बाइक, मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया। एक खोखा भी मिला है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी है।

    बाइक सवार तीन बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम

    जानकारी के अनुसार, पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार तीन बदमाशों ने राकेश कुमार पर फायरिंग की। गोली लगने के बाद वह खून से लथपथ अवस्था में छटपटाते रहे। घटना की जानकारी मिलते ही राहगीर और आसपास के लोग वहां जुट गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बिदुपुर पहुंचाया।

    क्या कहती है पुलिस 

    क्यूस कॉरपोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो एक्सिस बैंक की थर्ड पार्टी एजेंसी है और लोन सर्वे का काम करती है, में कार्यरत राकेश कुमार को तीन अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। गोली मारने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। चूंकि उनका कार्य केवल लोन सर्वे करना था, कलेक्शन नहीं, इसलिए उनके सहकर्मियों और सर्वे से जुड़े लोगों से पूछताछ की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मृतक को एक गोली लगी थी। - सुबोध कुमार, एसडीपीओ सदर वन हाजीपुर 