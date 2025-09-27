Language
    Vaishali News: रात के सन्नाटे में आग की तबाही: तीन घर जलकर खाक, 4 बकरियों की मौत

    By Ahtesham Pappu Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:03 PM (IST)

    पातेपुर प्रखंड के पिंडौता खुर्द गांव में शुक्रवार रात आग लगने से तीन घर जल गए। इस घटना में लाखों का सामान और चार बकरियां जलकर राख हो गईं। हरेंद्र पासवान के घर से शुरू हुई आग ने दिनेश पासवान और रमेश पासवान के घरों को भी चपेट में ले लिया। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

    भीषण अगलगी में जले तीन घर, लाखों रुपये की संपत्ति जलकर हुई नष्ट। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, पातेपुर। पातेपुर प्रखंड के तिसिऔता थाना क्षेत्र के पिंडौता खुर्द गांव में शुक्रवार की रात अचानक आग लग गई। आग लगने का शोर सुनकर जब तक आसपास के लोग मौके पर जुटते और आग पर काबू पाते, तब तक तीन घर जलकर नष्ट हो चुके थे।

    आग लगने की इस घटना में घर के अंदर रखे लाखों रुपये के सामान भी जलकर नष्ट हो गए। वहीं आग की वजह से चार बकरियां भी झुलसकर मर गई।

    मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की रात पिंडौता खुर्द वार्ड संख्या 7 निवासी हीरालाल पासवान के पुत्र हरेंद्र पासवान भोजन करने के बाद सपरिवार सो गए थे। इसी क्रम में रात लगभग 11:40 बजे उनके घर में अचानक आग लग गई।

    गृहस्वामी को आग लगने का एहसास आग की तपिश से हुआ। आंख खुली तो देखा कि घर धू-धू कर जल रहा है। यह देख गृहस्वामी ने शोर मचाना शुरू किया और सपरिवार जान बचाकर घर से बाहर की ओर भागे।

    आग लगने का शोर सुनकर काफी संख्या में आसपास के लोग मौके पर जुटे गए। इससे पहले कि लोग आग बुझाना शुरू करते, आग की लपटें काफी विकराल हो गई। आग की तेज लपटों ने पड़ोस के दिनेश पासवान और रमेश पासवान के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया।

    इसकी सूचना मिलते ही तिसिऔता थाना की पुलिस और तीन दमकल मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक हरेंद्र पासवान हरेंद्र पासवान के साथ ही दिनेश पासवान और रमेश पासवान के घर जल गए।

    वहीं घर के अंदर लाखों रुपये का सामान भी जलकर नष्ट हो गया जबकि चार बकरियों की झुलसने से मौत हो गई। इस घटना के बाद अग्निपीड़ितों का रो-रोकर बुरा हाल है।

