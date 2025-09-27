Vaishali Rape Case: राशन लेकर लौट रही नाबालिग छात्रा को पकड़ा, फिर स्कूल में ले जाकर किया दुष्कर्म

हाजीपुर के भगवानपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ। राशन लेकर लौट रही छात्रा को एक नाबालिग लड़के ने सरकारी स्कूल में ले जाकर अपराध किया और फरार हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपित को हिरासत में लिया। पीड़िता का मेडिकल जांच और इलाज हुआ। फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित किए गए जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। भगवानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार की शाम, 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ एक बदमाश ने दुष्कर्म किया। छात्रा राशन लेकर घर लौट रही थी, तभी उसे पास के स्कूल में ले जाकर दुष्कर्म का शिकार बनाया गया।

घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। महिला थाने में प्राथमिकी कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित विधि विरुद्ध बालक को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। महिला थाने की पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहां उसकी जांच की गई। सूचना मिलने पर सदर एसडीपीओ-2 गोपाल मंडल और भगवानपुर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सत्यार्थी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की। फारेंसिक टीम ने भी साक्ष्य एकत्र किए और आसपास के लोगों से पूछताछ की।

पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी किराना दुकान से सामान लेकर लौट रही थी, तभी गांव के एक लड़के ने उसका मुंह दबाकर सरकारी विद्यालय में ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची किसी तरह घर पहुंची और परिवार को जानकारी दी।