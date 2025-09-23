Chirag Paswan: चिराग की फोटो ने सिस्टम को किया डिसबैलेंस, तेवर में सड़क पर उतरे विधायक

हाजीपुर में चिराग पासवान की जल-जमाव के बीच ईंट पर चलने की तस्वीर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। भाजपा विधायक अवधेश सिंह और डीएम वर्षा सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जल निकासी की व्यवस्था करवाई और सड़क निर्माण का काम शुरू करवाया। विधायक ने कहा कि वे जनता को जल-जमाव से मुक्ति दिलाने तक शांत नहीं बैठेंगे।

रवि शंकर शुक्ला, हाजीपुर। शहर के मड़ई के निकट स्थित भगवती कॉलोनी में सोमवार को हाजीपुर के सांसद एवं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान की जल-जमाव के बीच ईंट पर बैलेंस बनाकर चलने की दैनिक जागरण में छपी तस्वीर ने मंगलवार को सिस्टम को डिसबैलेंस कर दिया। सुबह में ही तेवर में हाजीपुर के भाजपा विधायक अवधेश सिंह शहर में सड़कों पर उतर गए।

इधर, विधायक के तेवर में आने के बाद खुद डीएम वर्षा सिंह भी प्रशासनिक टीम के साथ सड़क पर उतर गईं। आनन-फानन में जल-जमाव से शहर के लोगों को राहत दिलाने के साथ ही सड़क निर्माण का काम भी प्रारंभ कर दिया गया।

शहर में भारी बारिश के बाद कई दिनों से शहर के लोगों को जल-जमाव की समस्या से निजात दिलाने में जुटे विधायक अवधेश सिंह ने कहा कि अब जब तक इस शहर के लोगों को जल- जमाव की समस्या से राहत नहीं मिलती है, वे चैन से नहीं बैठेंगे। मैं भी सड़क पर रहूंगा और सिस्टम को भी सड़क पर ही रहना होगा।

यहां बताते चलें कि बीते सोमवार को हाजीपुर सर्किट हाउस में संपन्न दिशा की भी बैठक में शहर में जल-जमाव की समस्या ही खास चर्चे में रही और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एवं केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

हाजीपुर के पासवान चौक से कारगिल चौक तक सड़क पर जल-जमाव के कारण स्थानीय लोगों को बीते करीब दो माह से आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या के समाधान हेतु मंगलवार को हाजीपुर के भाजपा विधायक अवधेश सिंह ने विभाग के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की।

विधायक अवधेश सिंह के नेतृत्व में वैशाली की जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह के साथ ही हाजीपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग व अन्य अधिकारियों ने रामप्रसाद चौक पर जलनिकासी के सभी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तत्काल अस्थाई नाला का निर्माण करवाकर पानी के बहाव को तेज किया गया। इसके परिणामस्वरूप सड़क पर से जलनिकासी संभव हो सका।

इसके साथ ही विधायक अवधेश ने पथ निर्माण विभाग को सख्त निर्देश दिया कि इस सड़क का निर्माण कार्य को आज से ही शुरू किया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्या से बचा जा सके। हाजीपुर विधायक ने कहा हमारी प्राथमिकता जनता की सुविधा और क्षेत्र का विकास है। विधायक ने कहा कि जल-जमाव की समस्या का स्थाई समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और विभाग के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और पथ निर्माण विभाग इस दिशा में तत्परता से कार्य शुरू कर चुके हैं।

विधायक ने शहर की जनता से सहयोग और धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि बीते दो माह से वे लगातार इस दिशा में जुटे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण यह समस्या पैदा हुई है। विधायक ने कहा कि अब जब तक जल-जमाव की समस्या से शहर के लोगों को मुक्ति नहीं मिल जाती है, तब तक न तो खुद चैन से बैठेंगे और ना ही सिस्टम को चैन से बैठने देंगे।

दैनिक जागरण में चिराग की छपी तस्वीर से सिस्टम सकते में मंगलवार के अंक में दैनिक जागरण में प्रमुखता से ईंट पर बैलेंस बना किसी तरह पहुंचे चिराग शीर्षक से छपी खबर ने सिस्टम को डिसबैलेंस कर दिया। इस खबर के साथ ही प्रकाशित तस्वीर देखते ही देखते इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। इसकी चर्चा हर जुबान पर रही। जल-जमाव को लेकर संकट में फंसे शहर के लोगों ने इसके लिए फोन करके दैनिक जागरण के प्रति आभार भी प्रकट किया।

मुकेश ने फोन करके जागरण का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आज ही पूरा महकमा पहुंच गया और काम भी प्रारंभ हो गया। मोहल्ले के लोग काफी परेशान थे। गौरतलब हो कि हाजीपुर शहर में कई दिनों तक भारी बारिश के कारण जल-जमाव के बीच सोमवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान जमे पानी के बीच ईंट पर बैलेंस बनाकर स्वजनों से मिलने पहुंचे थे।