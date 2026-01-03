वैशाली में गैस सिलेंडर रिसाव से घर में लगी आग, नगद सहित लाखों का सामान जला

संवाद सूत्र, बिदुपुर। बिदुपुर प्रखंड की बाजीतपुर सैदात पंचायत के गोविंदपुर गांव वार्ड संख्या 05 में शनिवार को गैस सिलेंडर में हुए रिसाव के कारण अचानक घर में आग लग गई। इसकी सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस अगलगी की घटना में नगद समेत लाखों रुपये की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गोविंदपुर निवासी संजय भगत के घर में खाना बनाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव की वजह से आग लग गई। इसके पहले कि घर के सदस्य कुछ समझ पाते आग की लपटें काफी तेज हो गई।

आग की तेज लपटें देख काफी संख्या में आसपास के लोग मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस और अंचल कार्यालय को दी तथा आग बुझाने का प्रयास करने लगे। आगलगी की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जबतक आग पर काबू पाया गया तबतक तीन लाख रुपये नगद, पलंग, टीवी, फ्रिज, बक्सा, पंखा, मोबाइल, जेवरात सहित अन्य घरेलू सामान आग की चपेट में आने से धू-धू कर जल गए।