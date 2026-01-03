Language
    वैशाली में गैस सिलेंडर रिसाव से घर में लगी आग, नगद सहित लाखों का सामान जला

    By Rajesh Ji Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:04 PM (IST)

    बिदुपुर प्रखंड के गोविंदपुर गांव में शनिवार को रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण संजय भगत के घर में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने स् ...और पढ़ें

    आग लगने से जला सामान। (जागरण)

    संवाद सूत्र, बिदुपुर। बिदुपुर प्रखंड की बाजीतपुर सैदात पंचायत के गोविंदपुर गांव वार्ड संख्या 05 में शनिवार को गैस सिलेंडर में हुए रिसाव के कारण अचानक घर में आग लग गई।

    इसकी सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस अगलगी की घटना में नगद समेत लाखों रुपये की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई।

    मिली जानकारी के अनुसार गोविंदपुर निवासी संजय भगत के घर में खाना बनाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव की वजह से आग लग गई। इसके पहले कि घर के सदस्य कुछ समझ पाते आग की लपटें काफी तेज हो गई।

    आग की तेज लपटें देख काफी संख्या में आसपास के लोग मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस और अंचल कार्यालय को दी तथा आग बुझाने का प्रयास करने लगे।

    आगलगी की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जबतक आग पर काबू पाया गया तबतक तीन लाख रुपये नगद, पलंग, टीवी, फ्रिज, बक्सा, पंखा, मोबाइल, जेवरात सहित अन्य घरेलू सामान आग की चपेट में आने से धू-धू कर जल गए।

    इस घटना के बाद पीड़ित स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गलगी की घटना की सूचना पर सरपंच धर्मेंद्र चौरसिया सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पीड़ित स्वजनों को ढांढस बंधाया। साथ ही पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से सहायत उपलब्ध कराने की मांग स्थानीय प्रशासन से की।