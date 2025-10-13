Bihar Politics: क्या लालू-राबड़ी देंगे तेजप्रताप को आशीर्वाद? नामांकन से पहले बड़े बेटे ने कह दी ये बात
जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और कहा कि वे अपने गुरु और माता-पिता से आशीर्वाद लेने के बाद नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के अकेले चुनाव लड़ने और महुआ को जिला बनाने का वादा किया। उन्होंने प्रशांत किशोर के आरोपों पर भी टिप्पणी की।
संवाद सहयोगी, महुआ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने रविवार को महुआ विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया।
भ्रमण के दौरान तेज प्रताप ने कहा कि मैं अपने गुरु एवं माता-पिता के आशीर्वाद के बाद नामांकन करूंगा। रविवार की दोपहर तेज प्रताप यादव का काफिला महुआ पहुंचा था।
इसके पहले कन्हौली उम्ताहा में जनशक्ति जनता दल जिलाध्यक्ष सुरेश यादव के नेतृत्व में कार्यकताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह हरपुर ओस्ती, डोगरा, अब्दुलपुर, सिंघाड़ा, कदम चौक, कुसहर, छतवारा, जलालपुर गंगटी सहित अन्य जगहों पर पहुंचकर लोगों से मुलाकात की।
क्षेत्र का भ्रमण करने दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु और माता-पिता से आशीर्वाद लेकर ही महुआ से नामांकन करूंगा। मेरी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में वैसे प्रत्याशियों को टिकट मिलेगा जो अपनी स्वेच्छा से चुनाव लड़ना चाहते है। प्रशांत किशोर के भाजपा-जदयू मंत्रियों पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर तेज प्रताप ने कहा कि पीके अपना काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव जीतने पर वह सभी बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के साथ ही महुआ को जिला बनाने और यहां इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना कराने का काम करेंगे।
राजद से निष्कासित होने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाया है और वह लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों से मिल रहे हैं।
