Bihar Politics: क्या लालू-राबड़ी देंगे तेजप्रताप को आशीर्वाद? नामांकन से पहले बड़े बेटे ने कह दी ये बात

संवाद सहयोगी, महुआ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने रविवार को महुआ विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान तेज प्रताप ने कहा कि मैं अपने गुरु एवं माता-पिता के आशीर्वाद के बाद नामांकन करूंगा। रविवार की दोपहर तेज प्रताप यादव का काफिला महुआ पहुंचा था। इसके पहले कन्हौली उम्ताहा में जनशक्ति जनता दल जिलाध्यक्ष सुरेश यादव के नेतृत्व में कार्यकताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह हरपुर ओस्ती, डोगरा, अब्दुलपुर, सिंघाड़ा, कदम चौक, कुसहर, छतवारा, जलालपुर गंगटी सहित अन्य जगहों पर पहुंचकर लोगों से मुलाकात की।

