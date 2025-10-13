Bihar Election Candidate List 2025: प्रशांत किशोर ने मधुबनी से तीन टिकट किए फाइनल
Jan Suraj Party candidate list: प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मधुबनी जिले से तीन उम्मीदवारों के टिकट फाइनल किए। 'जन सुराज' टीम ने सर्वेक्षण के बाद इन उम्मीदवारों का चयन किया, जिसमें उनकी लोकप्रियता और जीतने की संभावना को ध्यान में रखा गया। किशोर अब अन्य जिलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर बदलाव लाना है।
डिजिटल डेस्क, मधुबनी। Jan Suraj Party candidate list for Bihar election 2025 / Bihar Chunav 2025, jsp candidate list: जन सुराज पार्टी ने सोमवार को दोपहर बाद मधुबनी जिला की तीन (03) विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
यहां देखें सूची :
1. हरलाखी- रत्नेश्वर ठाकुर
2. झंझारपुर- केशव चंद्र भंडारी
3. राजनगर- डॉ. सुरेंद्र कुमार दास
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।