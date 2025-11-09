Sonpur Mela 2025 : उद्घाटन की परंपरा टूटी, इतिहास में दर्ज हुआ बदलाव, यह रहा कारण

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। विश्व प्रसिद्ध हरिहरक्षेत्र सोनपुर मेले का रविवार को आधी-अधूरी तैयारियों के बीच उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन के साथ ही मेले ने अपना ही इतिहास बदल डाला, क्योंकि कार्तिक माह में उद्घाटन की सदियों पुरानी परंपरा इस बार सरकारी निर्णय से टूट गई। सोनपुर मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुरू होता है, लेक‍िन बार मेले का उद्घाटन मार्गशीर्ष (अगहन) महीने में हुआ। जिस तिथि को यह उद्घाटन हुआ, उसे धार्मिक दृष्टि से कोई विशेष शुभ तिथि नहीं माना जाता।

पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने उद्घाटन तिथि बदलने से पहले हरिहर क्षेत्र तीर्थ के मठाधीशों, संतों, मठ-मंदिरों के पुजारियों और सर्वज्ञ ब्राह्मणों से कोई सलाह-मशविरा नहीं की। तिथि परिवर्तन से धार्मिक परंपराओं पर असर पड़ा। संतों ने स्वयं सड़कों पर झाड़ू लगाई। सफाई, पानी व बिजली की कमी पर नाराजगी जताई। इस वर्ष भी नदी किनारे संतों के शिविर और पंडाल लगाने की उचित व्यवस्था नहीं हो सकी।

पूर्णिमा पर स्‍नान करने वाले नहीं घूम सके मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जब लाखों श्रद्धालु गंगा-गंडक संगम पर स्नान करने पहुंचे, उस समय मेला का उद्घाटन नहीं हुआ था। इस कारण लोग मेला नहीं घूम सके। इसका खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ा।

विधानसभा चुनाव की वजह से बदलनी पड़ी तिथियां इस बार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) की तैयारियों ने भी सोनपुर मेले की परंपरा पर असर डाला। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सारण के जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में 7 अक्तूबर को सोनपुर अनुमंडल सभागार में बैठक हुई। बैठक में आम सहमति से निर्णय लिया गया कि मेला का शुभारंभ 9 नवंबर तथा समापन 10 दिसंबर को किया जाएगा।

इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पहले से तय 3 नवंबर की जगह 9 नवंबर को उद्घाटन हुआ।