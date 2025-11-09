संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। एशिया के सबसे पुराने और प्रसिद्ध हरिहरक्षेत्र सोनपुर मेला में इस बार भी परंपरा, रोमांच और पशुप्रेम का शानदार संगम दिख रहा है। भीड़, शोर और उत्साह के बीच इस मेला की असली पहचान वे लोग बन गए हैं, जिनका जुनून उम्र या पेशे की सीमाओं में नहीं बंधता।



घोड़ा बाजार में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र हैं सीतामढ़ी के परिहार निवासी सर्जन डॉ. जितेंद्र कुमार यादव और उनका सुपरस्टार घोड़ा ‘जांबाज’।

कद-काठी देख ठहर जाते हैं लोग 172 सेंटीमीटर ऊंचा, मारवाड़ी और सिंधी नस्ल का ‘जांबाज’ जैसे ही दौड़ता है, भीड़ मोबाइल कैमरों से घेर लेती है। उसकी चाल और रफ्तार ने पूरे मेला में उसे शो स्टाॅपर बना दिया है।



डा. जितेंद्र अपने साथ सिर्फ घोड़े ही नहीं, बल्कि सिंधी नस्ल की ‘कोबरा’, पाकिस्तानी बुली और तिब्बती मास्टिफ जैसे विदेशी नस्लों के कुत्ते लेकर भी पहुंचे हैं।

वे कहते हैं आपरेशन थिएटर में मरीजों को बचाने का सुकून जितना मिलता है, उतना ही सुकून मुझे अपने इन जानवरों के बीच मिलता है। ये मेरे लिए परिवार हैं, शौक नहीं।



पिछले 13 वर्षों से वे अपने खर्च पर सोनपुर मेला में भाग ले रहे हैं। उनका कहना है कि यह मेला अब सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि भावनाओं और संस्कृति का प्रतीक बन गया है।