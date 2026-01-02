Language
    सोनपुर में छत ढलाई के दौरान करंट लगने से दो मजदूरों की मौत, शादी की तैयारी कर रहा था एक युवक

    By Ravikant SinghEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:58 PM (IST)

    सारण जिले के सोनपुर में छत ढलाई के दौरान करंट लगने से दो मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 20 वर्षीय नीतीश कुमार और 42 वर्षीय देवेंद्र राय के रूप ...और पढ़ें

    छत ढलाई के दौरान करंट लगने से दो मजदूरों की मौत

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनपुर आदम में नवनिर्मित मकान के छत ढलाई के दौरान करंट लगने से दो मजदूर की मौत हो गई। जबकि एक मजदूर बाल बाल बच गया। घटना शुक्रवार की सुबह की बताई गई है। मौके पर अफरातफरी मच गई है।

    घटना की सूचना पर जुटे स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अनुमंडल अस्पताल सोनपुर लाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर मृतकके गांव में कोहराम मच गया। स्वजन का रोते-रोते बुरा हाल है। 

    छत ढलाई के दौरान दो मजदूर करंट की चपेट में आ गए

    घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे।  मृतक सोनपुर के राहर दियारा निवासी आमोद राय का पुत्र 20 वर्षीय नीतीश कुमार एवं ब्रह्मदेव राय के 42 वर्षीय पुत्र देवेंद्र राय बताया गया। नीतीश कुमार की शादी होने वाली थी। उनका फल दान हो चुका था। 

    जानकारी के अनुसार छत ढलाई के दौरान दो मजदूर करंट की चपेट में आ गया। जिसमें देवेंद्र राय और नीतीश कुमार बुरी तरह झुलस गया। मौके पर मौजूद मजदूर एवं अन्य लोगों के द्वारा आनन-फानन में इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल सोनपुर पहुंचाया गया। डॉक्टर ने दोनों को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर स्वजन पहुंच गए।