सोनपुर में छत ढलाई के दौरान करंट लगने से दो मजदूरों की मौत, शादी की तैयारी कर रहा था एक युवक

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनपुर आदम में नवनिर्मित मकान के छत ढलाई के दौरान करंट लगने से दो मजदूर की मौत हो गई। जबकि एक मजदूर बाल बाल बच गया। घटना शुक्रवार की सुबह की बताई गई है। मौके पर अफरातफरी मच गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना की सूचना पर जुटे स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अनुमंडल अस्पताल सोनपुर लाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर मृतकके गांव में कोहराम मच गया। स्वजन का रोते-रोते बुरा हाल है।

छत ढलाई के दौरान दो मजदूर करंट की चपेट में आ गए घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे। मृतक सोनपुर के राहर दियारा निवासी आमोद राय का पुत्र 20 वर्षीय नीतीश कुमार एवं ब्रह्मदेव राय के 42 वर्षीय पुत्र देवेंद्र राय बताया गया। नीतीश कुमार की शादी होने वाली थी। उनका फल दान हो चुका था।