    बिहार में राशन लेकर लौट रही नाबालिग से दुष्कर्म, मुंह दबाकर सरकारी स्कूल में ले गए बदमाश

    By Ravikant Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:34 AM (IST)

    हाजीपुर के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। पीड़िता के पिता के अनुसार उनकी बेटी राशन लेने गई थी तभी एक लड़के ने उसे जबरन उठाकर स्कूल में दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग लड़के को हिरासत में ले लिया है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और मामले की जांच जारी है।

    बिहार में राशन लेकर लौट रही नाबालिग से दुष्कर्म

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में बीते शुक्रवार की शाम राशन लेकर अपने घर जा रही नाबालिग को बदमाशों ने जबरन उठाकर बगल के स्कूल में ले जाकर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद नाबालिग को छोड़कर वहां से बदमाश फरार हो गया।

    नाबालिग अपने घर चली गई। महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। भगवानपुर थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी नाबालिग लड़के को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेकर नाबालिग आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

    वहीं महिला थाने की पुलिस ने लड़की को मेडिकल के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। सदर अस्पताल में मेडिकल कराया गया। घटना की सूचना पर सदर एसडीपीओ टू गोपाल मंडल भगवानपुर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सत्यार्थी घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर मामले की जांच पड़ताल किया।

    एसडीपीओ थाना अध्यक्ष एफएसएल टीम के साथ पहुंचे घटनास्थल

    घटना की सूचना मिलते ही फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। घटनास्थल से टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किया है। वहीं आसपास के लोगों से पूछताछ की।

    घटना के संबंध में नाबालिग के पिता ने बताया कि बीते शुक्रवार की शाम हमारी बेटी घर से रुपए लेकर किराना दुकान सामान लाने गई थी। सामान लेकर लौट रही थी तभी रास्ते में गांव के ही एक लड़का ने मेरी बड़ी बेटी को मुंह दबाकर उठा लिया और वहां से लेकर फरार हो गया।

    सरकारी स्कूल में घटना को अंजाम

    सरकारी विद्यालय में सीढ़ी के नीचे दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्ची घर पहुंची तो काफी डरी हुई थी। उसने घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी। जब हम रात्रि को ड्यूटी करके घर लौटे तो बगल की चाची ने लड़की को बताया कि तुम्हारे पिता आ गए अपनी सारी बात बताओ।

    लड़की काफी डरी हुई थी। उसके बाद छोटी बेटी ने सारी घटना की जानकारी दी। छोटी बेटी ने बताया कि सामान लेकर लौट रहे थे, तभी गांव के एक लड़का जबरन मुंह दबाकर उठा ले जाकर मिडिल स्कूल में सीढ़ी के नीचे दुष्कर्म किया।

    इस संबंध में भगवानपुर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सत्यार्थी ने बताया कि नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की सूचना मिली, सूचना मिलते ही आरोपी नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया गया।

    भगवानपुर थाना क्षेत्र की घटना है, बीते रात एक दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। लड़की के पिता के बयान पर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लड़की का मेडिकल जांच और इलाज कराया गया। एफएसएल टीम को बुलाकर हम लोग घटनास्थल का मुआयना किए हैं। आरोपी को पुलिस अभी रक्षा में ले लिया गया है। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।- गोपल मंडल,एसडीपीओ सदर टू