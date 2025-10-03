Language
    कुत्ते के भौंकने पर हुए विवाद में गई जान, 70 वर्षीय वृद्ध की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या

    By Ravikant Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:36 PM (IST)

    राघोपुर के बरारी गांव में कुत्ते के भौंकने पर हुए विवाद में एक वृद्ध की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक जयमंगल राय के कुत्ते के भौंकने से पड़ोसी नाराज थे जिसके चलते उन्होंने हमला कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। घटना से गांव में मातम छा गया है।

    65 वर्षीय वृद्ध की पीट पीटकर हत्या

    संवाद सूत्र, जागरण, राघोपुर। जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के बरारी गांव में बुधवार की शाम कुत्ते के भौंकने को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। लाठी-डंडे से पिटाई के दौरान 70 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई।

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल वृद्ध को पीएचसी राघोपुर फतेहपुर ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक करीब 65 वर्षीय जयमंगल राय स्थानीय सिगदेव राय के पुत्र थे। कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया।

    लाठी-डंडा लेकर जयमंगल राय के दरवाजे पर पहुंचा

    पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय रामश्लोक राय की पत्नी चानो देवी, विश्वनाथ राय की पत्नी रजनी देवी और तेनी राय की पत्नी किरण देवी समेत तीन आरोपितों गिरफ्तार कर लिया। घटना से गांव में मातम छा गया और दुर्गा पूजा की खुशी गम में बदल गई।

    मिली जानकारी के अनुसार मृतक जयमंगल राय ने पालतू कुत्ता पाल रखा था। बुधवार की शाम इश्लोक राय रास्ते से गुजर रहा था, तभी कुत्ता भौंकने लगा। इसी बात पर इश्लोक राय अपने स्वजनों के साथ लाठी-डंडा लेकर जयमंगल राय के दरवाजे पर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। गंभीर चोट लगने से जयमंगल राय की मौके पर ही मौत हो गई।

    दोनों बेटों की हो चुकी है मौत

    मृतक के भतीजे सुनील कुमार ने बताया कि जब भी कोई घर के सामने से गुजरता, कुत्ता भौंकने लगता, जिस पर पड़ोसियों को आपत्ति थी। इसी को लेकर बुधवार की शाम करीब साढ़े सात बजे भगवान राय के पुत्र इश्लोक राय अपने सात साथियों के साथ घर पर चढ़ आया और लाठी-डंडे से हमला कर दिया।

    उन्होंने आरोप लगाया कि चाचा जयमंगल राय की मौत मौके पर ही हो गई। मृतक पांच भाइयों में चौथे नंबर पर थे। उनके दो बेटे और एक बेटी है। उनके दोनों बेटों की कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी है। घटना के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

    वहीं, थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव ने बताया कि मृतक के पोता के बयान पर आठ नामजद व अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।