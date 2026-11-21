न पीला अक्षत भूले, न हरी दूब का न्योता... वैशाली ने दिल खोलकर किया PM मोदी का स्वागत; हाथ जोड़ बोले- आप सबको प्रणाम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैशाली में विशाल जनसभा हुई, जहां भारी भीड़ उमड़ी और पीएम ने भावुक होकर लोगों का अभिवादन किया। एनडीए नेताओं, खासकर नित्यानंद राय ने पीले अक्षत और हरी दूब से घर-घर जाकर लोगों को आमंत्रित किया, जिससे कार्यक्रम सफल रहा।
HighLights
प्रधानमंत्री मोदी की वैशाली में विशाल जनसभा में उमड़ी भीड़।
पीएम ने हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया, हुए भावुक।
नित्यानंद राय ने पीले अक्षत से घर-घर दिया निमंत्रण।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर(वैशाली)। लोकतंत्र की ऐतिहासिक धरती वैशाली शनिवार को एक बड़े राजनीतिक आयोजन की साक्षी बनी। राजापाकर के जाफरपट्टी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी।
दूर-दूर तक नजर दौड़ाने पर लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा था। मंच से इस जनसमूह को देखकर प्रधानमंत्री भी भावुक अंदाज में नजर आए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया और कहा कि इतनी बड़ी भीड़ को कैमरा भी पूरी तरह कैद नहीं कर पाएगा। उनके इस संबोधन पर सभा में मौजूद लोगों ने उत्साह के साथ प्रतिक्रिया दी।
दूर-दूर तक नजर आए लोग, पीएम ने हाथ जोड़कर किया प्रणाम
सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जहां तक नजर जा रही है, वहां तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उपस्थित जनसमूह को प्रणाम किया।
प्रधानमंत्री के इस अंदाज ने समारोह का माहौल और खास बना दिया। सभा में मौजूद महिला, पुरुष और युवाओं ने भी हाथ उठाकर उनका अभिवादन किया। ऐतिहासिक वैशाली की धरती पर इस बड़े आयोजन को लेकर पूरे इलाके में उत्साह का माहौल रहा।
20 दिनों तक हाजीपुर में डटे रहे चिराग और नित्यानंद
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से तैयारियां शुरू कर दी थीं। हाजीपुर के सांसद एवं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय करीब 20 दिनों से हाजीपुर में कैंप कर रहे थे।
दोनों नेताओं ने कार्यक्रम की तैयारियों और जनसंपर्क अभियान पर विशेष ध्यान दिया। सभा की तैयारियों को लेकर एनडीए की बैठक भी आयोजित की गई थी।
एनडीए के नेताओं ने मिलकर संभाली कार्यक्रम की कमान
तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में भाजपा के बिहार प्रदेश प्रभारी हरीश द्विवेदी, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक, हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह और कार्यक्रम संयोजक राजेश वर्मा शामिल हुए थे।
बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र रौशन और दीपक प्रकाश, विधान पार्षद अशरफ अंसारी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी तैयारियों में भागीदारी निभाई। सभी ने कार्यक्रम के लिए अपने स्तर से प्रयास किए।
पीले अक्षत और हरी दूब के साथ घर-घर पहुंचा निमंत्रण
इस आयोजन की तैयारियों में सबसे अलग अंदाज केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय का रहा। उन्होंने वैशाली के लगभग सभी गांवों में पहुंचकर लोगों को पारंपरिक तरीके से आमंत्रित किया।
उनके हाथों में पीले अक्षत और हरी दूब होती थी। वे घर-घर जाकर लोगों को प्रधानमंत्री की सभा में आने का न्योता देते रहे। कार्यक्रम से एक दिन पहले तक उनका यह जनसंपर्क अभियान जारी रहा।
शुभ आयोजन का संदेश लेकर गांवों तक पहुंचे नित्यानंद
नित्यानंद राय का कहना था कि भारतीय परंपरा में किसी भी शुभ कार्य के लिए पीले अक्षत और हरी दूब का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैशाली और बिहार के विकास के संकल्प के साथ यहां आ रहे हैं।
इसलिए लोगों को इसी शुभ परंपरा के साथ आमंत्रित किया जा रहा है। उनके इस अनूठे निमंत्रण अभियान की क्षेत्र में चर्चा रही। आयोजकों ने सभा में उमड़ी भीड़ को इस जनसंपर्क अभियान का सकारात्मक परिणाम बताया।
बिहार के विकास के संकल्प के साथ जताया जनता का आभार
प्रधानमंत्री की सभा में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति के बाद नित्यानंद राय ने वैशाली और बिहार की जनता के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार की तरक्की का संकल्प व्यक्त करते हुए राज्य को कई सौगातें दी हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि विकास की दिशा में बिहार लगातार आगे बढ़ेगा।
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