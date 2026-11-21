जागरण संवाददाता, हाजीपुर(वैशाली)। लोकतंत्र की ऐतिहासिक धरती वैशाली शनिवार को एक बड़े राजनीतिक आयोजन की साक्षी बनी। राजापाकर के जाफरपट्टी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी।

दूर-दूर तक नजर दौड़ाने पर लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा था। मंच से इस जनसमूह को देखकर प्रधानमंत्री भी भावुक अंदाज में नजर आए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया और कहा कि इतनी बड़ी भीड़ को कैमरा भी पूरी तरह कैद नहीं कर पाएगा। उनके इस संबोधन पर सभा में मौजूद लोगों ने उत्साह के साथ प्रतिक्रिया दी।

दूर-दूर तक नजर आए लोग, पीएम ने हाथ जोड़कर किया प्रणाम सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जहां तक नजर जा रही है, वहां तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उपस्थित जनसमूह को प्रणाम किया।

प्रधानमंत्री के इस अंदाज ने समारोह का माहौल और खास बना दिया। सभा में मौजूद महिला, पुरुष और युवाओं ने भी हाथ उठाकर उनका अभिवादन किया। ऐतिहासिक वैशाली की धरती पर इस बड़े आयोजन को लेकर पूरे इलाके में उत्साह का माहौल रहा।

20 दिनों तक हाजीपुर में डटे रहे चिराग और नित्यानंद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से तैयारियां शुरू कर दी थीं। हाजीपुर के सांसद एवं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय करीब 20 दिनों से हाजीपुर में कैंप कर रहे थे।

दोनों नेताओं ने कार्यक्रम की तैयारियों और जनसंपर्क अभियान पर विशेष ध्यान दिया। सभा की तैयारियों को लेकर एनडीए की बैठक भी आयोजित की गई थी। एनडीए के नेताओं ने मिलकर संभाली कार्यक्रम की कमान तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में भाजपा के बिहार प्रदेश प्रभारी हरीश द्विवेदी, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक, हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह और कार्यक्रम संयोजक राजेश वर्मा शामिल हुए थे।

बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र रौशन और दीपक प्रकाश, विधान पार्षद अशरफ अंसारी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी तैयारियों में भागीदारी निभाई। सभी ने कार्यक्रम के लिए अपने स्तर से प्रयास किए। पीले अक्षत और हरी दूब के साथ घर-घर पहुंचा निमंत्रण इस आयोजन की तैयारियों में सबसे अलग अंदाज केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय का रहा। उन्होंने वैशाली के लगभग सभी गांवों में पहुंचकर लोगों को पारंपरिक तरीके से आमंत्रित किया।

उनके हाथों में पीले अक्षत और हरी दूब होती थी। वे घर-घर जाकर लोगों को प्रधानमंत्री की सभा में आने का न्योता देते रहे। कार्यक्रम से एक दिन पहले तक उनका यह जनसंपर्क अभियान जारी रहा। शुभ आयोजन का संदेश लेकर गांवों तक पहुंचे नित्यानंद नित्यानंद राय का कहना था कि भारतीय परंपरा में किसी भी शुभ कार्य के लिए पीले अक्षत और हरी दूब का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैशाली और बिहार के विकास के संकल्प के साथ यहां आ रहे हैं।