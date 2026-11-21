डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा सिर्फ विकास परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं रहा। वैशाली में गंगा पर बने नीतीश सेतु के लोकार्पण से पहले और बाद की राजनीतिक तस्वीरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं। पटना एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया तो दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने को मिली।

मुलाकात के दौरान दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर भी इस मुलाकात की तस्वीर साझा की। उधर, वैशाली में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ उनकी कदमताल और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मौजूदगी ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी।

एयरपोर्ट पर मोदी-नीतीश की मुलाकात, गले मिलकर दिया गर्मजोशी का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिहार पहुंचे तो पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने नीतीश कुमार मौजूद थे। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान आत्मीयता साफ नजर आई। मोदी और नीतीश के गले मिलने की तस्वीरें सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई।

प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर नीतीश कुमार से मिलकर प्रसन्नता जाहिर की। इसके बाद प्रधानमंत्री वैशाली के लिए रवाना हुए। इस मुलाकात ने उनके बिहार दौरे को राजनीतिक दृष्टि से भी खास बना दिया। सम्राट चौधरी के साथ कदमताल, चिराग पासवान भी दिखे साथ वैशाली में नीतीश सेतु के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नजर आए। दोनों नेताओं की साथ-साथ चलती तस्वीरें चर्चा का विषय बनीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

इस तरह बिहार की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के तीन प्रमुख चेहरे एक ही कार्यक्रम में साथ दिखाई दिए। कार्यक्रम के दौरान सम्राट चौधरी ने पुल के नाम को लेकर उठ रही चर्चाओं पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बना यह पुल नीतीश कुमार के नाम पर है और सब नीतीशमय हो गया है।

19.7 किलोमीटर लंबा नीतीश सेतु, उत्तर-दक्षिण बिहार के बीच मजबूत होगा संपर्क गंगा नदी पर बना नीतीश सेतु इस दौरे का सबसे बड़ा विकासात्मक आकर्षण रहा। करीब 4,280 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह परियोजना पटना जिले के कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के बिदुपुर से जोड़ती है।

करीब 19.7 किलोमीटर लंबी परियोजना में 9.7 किलोमीटर का मुख्य पुल और 10 किलोमीटर की संपर्क सड़कें शामिल हैं। छह लेन वाले इस पुल से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है। इससे महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर यातायात का दबाव भी कम होगा। राघोपुर दियारा के लोगों को पटना पहुंचने और स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी जरूरी सुविधाओं तक पहुंच बनाने में सहूलियत मिलेगी। चिराग ने बताया डबल इंजन सरकार का विजन, पिता रामविलास पासवान का सपना भी किया याद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश सेतु को डबल इंजन सरकार के विजन से जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विकास परियोजनाओं को गति मिल रही है।

चिराग ने नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताते हुए पुल निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान के उस सपने का भी जिक्र किया, जिसमें हाजीपुर को पटना की मुख्यधारा से जोड़ने की कल्पना थी। चिराग के मुताबिक, विकसित बिहार के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता।

पुल के नाम पर सियासत, गुरु गोबिंद सिंह के नाम का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने घेरा नीतीश सेतु के उद्घाटन के बीच पुल के नाम को लेकर भी राजनीतिक विवाद सामने आया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नाम दसवें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह के बजाय नीतीश कुमार के नाम पर क्यों रखा गया।

उन्होंने इस फैसले को लेकर सिख समुदाय की भावनाओं का मुद्दा उठाया। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नामकरण किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने इसे बिहार के विकास में नीतीश कुमार के योगदान का सम्मान बताया। इस तरह विकास की बड़ी परियोजना के उद्घाटन के साथ ही नामकरण का सवाल भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया। तेजस्वी यादव का हमला, पीएम से बिहार के लिए किए गए वादों का मांगा हिसाब प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई। राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बिहार आने से पहले यह सोचना चाहिए कि जिस सेतु का उद्घाटन करने वे आ रहे हैं, उसमें उनका कितना योगदान है।

तेजस्वी ने बिहार से किए गए वादों और उनके क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल उठाए। इस बयान से साफ हुआ कि पुल का उद्घाटन जहां सरकार के लिए विकास की उपलब्धि का अवसर बना, वहीं विपक्ष ने इसे राजनीतिक जवाबदेही से जोड़ने की कोशिश की।