रवि शंकर शुक्ला, हाजीपुर(वैशाली)। चारों ओर गंगा से घिरे राघोपुर के लाखों लोगों के लिए शनिवार, 21 नवंबर का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आजादी के बाद से जिस पक्के पुल का इंतजार यहां की आबादी 69 वर्षों से कर रही थी, वह सपना आखिरकार साकार हो गया। कभी 50 वर्षों तक नाव और फिर पीपा पुल के सहारे जिंदगी गुजारने वाले लोगों को अब 5000 करोड़ रुपये की लागत से बने सिक्सलेन नीतीश सेतु की सौगात मिल गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फीता काटकर पुल का लोकार्पण किया। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गले से गमछा निकालकर लहराते हुए लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान हर-हर गंगे और हर-हर मोदी के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। यह सिर्फ एक पुल का उद्घाटन नहीं, बल्कि राघोपुर के लिए विकास के नए रास्ते खुलने का संदेश भी था। डेढ़ बजे सेतु पर पहुंचे पीएम मोदी, गंगा को प्रणाम कर किया लोकार्पण दिन के करीब डेढ़ बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्सलेन नीतीश सेतु पर पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने फीता काटकर पुल का लोकार्पण किया। इसके बाद अपने खास अंदाज में दोनों हाथ जोड़कर पुल के नीचे बह रही गंगा और राघोपुर की जनता को प्रणाम किया।

फिर पुल की रेलिंग के पास पहुंचकर गले से गमछा निकाला और उसे लहराकर नीचे मौजूद लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी के इस अंदाज ने लोगों का उत्साह बढ़ा दिया। जवाब में लोगों ने भी हाथ उठाकर उनका स्वागत किया। पूरा वातावरण नारों और उत्साह से सराबोर हो गया।

69 वर्षों का इंतजार खत्म, राघोपुर को मिला पक्के पुल का सहारा राघोपुर के लाखों लोगों के लिए यह दिन किसी ऐतिहासिक उपलब्धि से कम नहीं रहा। आजादी के बाद से यहां के लोग गंगा पर एक स्थायी पुल की उम्मीद लगाए बैठे थे। करीब 50 वर्षों तक नाव ही आवागमन का एकमात्र सहारा रही।

इसके बाद भी छह महीने नाव और छह महीने पीपा पुल के भरोसे लोगों को रहना पड़ता था। बरसात और गंगा की तेज लहरों के बीच आवागमन हमेशा चुनौती बना रहता था। अब सिक्सलेन पुल के शुरू होने से लोगों को इस परेशानी से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।

उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की दूरी होगी आसान, समय और पैसे दोनों की बचत करीब 5000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह सिक्सलेन सेतु उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगा। अब लोगों को गंगा पार करने के लिए नाव और पीपा पुल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

पटना और हाजीपुर सहित दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचना पहले की तुलना में आसान होगा। इससे न सिर्फ यात्रा में लगने वाला समय बचेगा, बल्कि लोगों के परिवहन खर्च में भी कमी आएगी। व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवागमन के लिहाज से भी यह पुल महत्वपूर्ण साबित होगा।

औद्योगिक पार्क से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, विकास को मिलेगी नई रफ्तार नीतीश सेतु के साथ ही क्षेत्र के आर्थिक विकास की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। इस सिक्सलेन सड़क को आमस तक जोड़ने की योजना पर पहले से काम चल रहा है। वहीं राजापाकर, जंदाहा और महुआ अंचल क्षेत्र की करीब 1300 एकड़ जमीन पर जाफरपट्टी में औद्योगिक पार्क की योजना का भी प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया।

इससे आने वाले समय में क्षेत्र में उद्योगों के विस्तार और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। बेहतर सड़क संपर्क के साथ औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को भी इसका लाभ मिल सकता है।

नाव के हिचकोलों से मिलेगी मुक्ति, सुरक्षित सफर का खुलेगा रास्ता राघोपुर के लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत गंगा में नाव से सफर करने की मजबूरी खत्म होना है। अब तक पटना और जिला मुख्यालय हाजीपुर आने-जाने के लिए लोगों को नाव और पीपा पुल का सहारा लेना पड़ता था।

गंगा की लहरों के बीच नाव से यात्रा करना कई बार चुनौतीपूर्ण होता था। खासकर बरसात के दिनों में लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती थीं। अब पक्के सिक्सलेन पुल से आवागमन सुगम और सुविधाजनक होने की उम्मीद है। आपातकालीन स्थिति में भी लोगों को बेहतर संपर्क सुविधा मिल सकेगी।

बालू की रेत से औद्योगिक विकास तक, राघोपुर के बदलने की उम्मीद सिक्सलेन सेतु के निर्माण के बाद राघोपुर और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार और स्थानीय बाजारों को फायदा मिल सकता है।