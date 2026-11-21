पीएम मोदी का बिहारी अंदाज, नीतीश सेतु पर लहराया गमछा; निशांत कुमार को लगाया गले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान वे खास बिहारी अंदाज में दिखे, मिथिला पेंटिंग वाला गमछा लहराया और निशांत कुमार को गले लगाया।
HighLights
प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को दी 34 हजार करोड़ की सौगात।
मिथिला पेंटिंग वाला गमछा लहराकर बिहारी अंदाज में दिखे पीएम।
मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार को गले लगाकर जीता दिल।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार को 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को खास बिहारी अंदाज में नजर आए।
उनके स्वागत में बिहार की संस्कृति और परंपरा की झलक भी दिखी। प्रधानमंत्री ने पहले नीतीश सेतु पर मिथिला पेंटिंग की छाप वाले गमछे को लहराकर लोगों का अभिवादन किया।
इसके बाद सभास्थल पहुंचने पर भी उन्होंने इसी अंदाज में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। मंच पर पहुंचने के दौरान प्रधानमंत्री का एक अलग अंदाज देखने को मिला।
वहां मौजूद नेताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए जब वे आगे बढ़े तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सामने आए।
निशांत कुमार प्रधानमंत्री के पैर छूने के लिए झुके तो मोदी ने उन्हें रोकते हुए गले लगा लिया। इस आत्मीय मुलाकात ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींचा।
(नीतीश सेतु से गमछा लहराते पीएम मोदी।)
अंगवस्त्र, अपराजिता की माला और छठ का स्मृति चिह्न
मंच पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री का स्वागत अंगवस्त्र और अपराजिता के फूलों की माला पहनाकर किया। इसके बाद उन्हें छठ महापर्व पर आधारित स्मृति चिह्न भेंट किया गया।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मखाने की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। स्वागत के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बिहार की खास पहचान से प्रधानमंत्री को परिचित कराया। उन्होंने पीएम मोदी को हाजीपुर का प्रसिद्ध केला भेंट किया।
चिराग बोले- पूरे बिहार के लिए गौरव का क्षण
स्वागत संबोधन में केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान ने कहा कि स्थानीय सांसद होने के नाते यह उनके लिए गौरव का क्षण है।
प्रधानमंत्री उनके संसदीय क्षेत्र के साथ पूरे बिहार को 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं समर्पित करने पहुंचे हैं। उन्होंने इसे क्षेत्र और राज्य के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताया।
खुली गाड़ी से सभास्थल पहुंचे प्रधानमंत्री
नीतीश सेतु का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली गाड़ी से सभास्थल पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मौजूद रहे। खुली गाड़ी से प्रधानमंत्री ने रास्ते में मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।