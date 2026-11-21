डिजिटल डेस्क, पटना। Samrat Choudhary Speech: लोकतंत्र की धरती वैशाली में शनिवार (21 नवंबर) को सियासत का एक अलग नजारा देखने को मिला। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और सामने बैठे पीएम मोदी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूरे आत्मविश्वास के साथ बिहार की बात रख रहे थे।

उनके शब्दों में विकास का सपना था, युवाओं के लिए रोजगार की उम्मीद थी और किसानों के हितों की चर्चा भी। सम्राट एक के बाद एक अपनी सरकार के काम गिनाते रहे और प्रधानमंत्री गंभीरता से उनकी बातें सुनते नजर आए।

एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने जनता के सामने सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखा और बताया कि आने वाले दिनों में बिहार को आगे ले जाने की उनकी क्या तैयारी है। बिहार के विकास की बात, 202 सीटों के जनादेश को बताया जनता का भरोसा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन की शुरुआत बिहार की जनता और एनडीए कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताते हुए की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटों पर मिली जीत बिहार की जनता के विश्वास का प्रतीक है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए बिहार को 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की सौगात देने के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार के विकास को नई गति देने के लिए काम कर रही हैं। उनके संबोधन में यह संदेश प्रमुखता से दिखा कि सरकार का लक्ष्य विकास योजनाओं को गांव-गांव और आम लोगों तक पहुंचाना है।

युवाओं के सपनों को पंख देने की तैयारी, जंदाहा में एक लाख रोजगार का लक्ष्य बिहार के युवाओं के भविष्य की बात करते हुए सम्राट चौधरी ने औद्योगिक विकास की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जंदाहा में 1200 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है। यहां औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर एक लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योगों का विस्तार होने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। युवाओं को अपने ही प्रदेश में काम करने का मौका मिले, इसके लिए सरकार औद्योगिक विकास पर जोर दे रही है। इस घोषणा के जरिए उन्होंने बिहार के युवाओं को रोजगार और बेहतर भविष्य का भरोसा दिलाने की कोशिश की।

किसानों और बिहार के विकास की चिंता, बुनियादी ढांचे पर सरकार का जोर मुख्यमंत्री ने बिहार के विकास में सड़क, रेलवे और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भूमिका पर भी बात रखी। उन्होंने केंद्र सरकार से मिल रहे बजट और विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

विकास की इस चर्चा के बीच जल संसाधन और गाद प्रबंधन जैसे मुद्दे भी सामने आए। उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने अपनी बात रखते हुए बिहार सरकार की गाद प्रबंधन नीति का उल्लेख किया। उन्होंने इसे देश में अपनी तरह की पहली पहल बताया। यह मुद्दा बिहार के किसानों और जल संसाधनों से जुड़े विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

नीतीश सेतु पर सवाल उठे तो सम्राट ने पीएम मोदी के सामने ही दिया जवाब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के नामकरण पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि पुल पर नीतीश कुमार की तस्वीर क्यों नहीं लगाई गई।

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा पुल ही नीतीश कुमार के नाम पर है। उनके इस बयान ने जनसभा में चल रही राजनीतिक चर्चाओं को भी जगह दी। सम्राट ने इस मुद्दे पर अपनी सरकार का पक्ष प्रधानमंत्री की मौजूदगी में स्पष्ट किया।

10.5 लाख लोगों ने किया आवेदन, लापरवाही पर अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा सम्राट चौधरी ने सरकार के सहयोग कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत 10.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी व्यवस्था तैयार की गई है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि सरकार योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उनके क्रियान्वयन और जवाबदेही पर भी ध्यान दे रही है।

विजय चौधरी ने भी जताया आभार, नीतीश सेतु को बताया बिहारवासियों के दिल से जुड़ा फैसला मुख्यमंत्री से पहले उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि बिहार सरकार की अनुशंसा पर कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नाम नीतीश सेतु रखने के फैसले ने बिहारवासियों के दिल को छुआ है।

उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार नीतीश कुमार द्वारा बनाए गए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। विजय चौधरी ने जल संसाधन विभाग की गाद प्रबंधन नीति का भी जिक्र किया और इसे महत्वपूर्ण पहल बताया।

एक साल का हिसाब और आगे के बिहार का सपना, जनता के सामने रखा रोडमैप वैशाली की इस जनसभा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकार के एक साल के कामकाज और आने वाले समय की प्राथमिकताओं को सामने रखा। 202 सीटों का जनादेश, 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएं, जंदाहा में औद्योगिक विकास और एक लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य उनके संबोधन के प्रमुख बिंदु रहे।