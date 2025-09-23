हाजीपुर में CM नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बना हेलीपैड, खाली कराया गया स्टेडियम

Language
    By Ravikant Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:27 PM (IST)

    हाजीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना पर जिला प्रशासन ने अक्षयवट राय स्टेडियम को खाली कराकर हेलीपैड बनाया। खराब मौसम के कारण यह निर्णय लिया गया था। पश्चिमी चंपारण से हाजीपुर में हेलीकॉप्टर उतरना था जहां से मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से पटना जाते। हालांकि पटना में मौसम ठीक होने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी और सारी तैयारियां धरी रह गईं।

    इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना पर बनाया गया हेलीपैड। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की हाजीपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना पर आनन-फानन में जिला प्रशासन द्वारा अक्षयवट राय स्टेडियम को खाली करा दिया।

    आनन-फानन में स्टेडियम में हेलीपैड भी बनाया गया। हालांकि, मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर का इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हो सकी। वहीं, पुलिस बल की तैनाती स्टेडियम एवं शहर में कई जगहों पर इस दौरान की गई। अचानक शहर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती से लोग अचंभित रह गये।

    हालांकि, इस दौरान शहर में कई जगह जाम लग गया। पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जाम को तुरंत हटाया गया। हालांकि, मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हाजीपुर में नहीं हो सकी।

    सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को पश्चिमी चंपारण एवं पूर्वी चंपारण जिले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। वहां आयोजित सभा को उन्होंने संबोधित किया।

    वहीं, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण जिले को लोगों के लिए सीएम नीतीश कुमार ने हजारों करोड़ की सौगात दी। कई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।

    कार्यक्रम के दौरान पटना में मौसम मौसम खराब होने के कारण नीतीश कुमार का इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के द्वारा स्टेडियम को तुरंत खाली कर दिया गया।

    वहां लगे सभी वाहनों को हटा दिया गया। पश्चिमी चंपारण से मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हाजीपुर में होना था। वहीं, हाजीपुर से मुख्यमंत्री को सड़क मार्ग से पटना जाना था।

    पटना में बारिश की सूचना पर हाजीपुर में सीएम नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलने के पश्चात सभी तैयारी पूरी की गई। हालांकि, पटना में मौसम ठीक होने के कारण हाजीपुर में इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हो सकी। - ललित मोहन शर्मा, एसपी, वैशाली