    लालगंज पूर्व विधायक के भाई मुकेश साहू हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 25000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार

    By Ravikant Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:11 PM (IST)

    लालगंज के पूर्व विधायक के भाई मुकेश साहू हत्याकांड में पुलिस को 21 महीने बाद बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने हत्या के सरगना जावेद उर्फ रेहान को गिरफ्तार किया जिस पर वैशाली सारण चंपारण में हत्या लूट जैसे कई मामले दर्ज हैं। एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि जावेद को लालगंज के रेपुरा चौक से गिरफ्तार किया गया।

    प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते एसडीपीओ गोपाल मंडल। (जागरण)

    संवाद सूत्र, लालगंज। लालगंज के पूर्व विधायक के भाई मुकेश साहू हत्याकांड में पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी 21 महीने बाद हत्या कांड के सरगना व हत्या में शामिल शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

    इस संबंध में लालगंज सदर टू एसडीपीओ गोपाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को एसटीएफ तथा लालगंज थाना अध्यक्ष संतोष कुमार के द्वारा एक टीम गठित कर लालगंज के रेपुरा चौक से मुकेश साहू हत्याकांड के सरगना वह हत्या में शामिल बिदुपुर थाना क्षेत्र के चक सिकंदर निवासी जावेद उर्फ रेहान को गिरफ्तार किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गिरफ्तार जावेद उर्फ रेहान पर वैशाली, सारण, चंपारण आदि जिलों में हत्या, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट जैसी कई गंभीर मामले दर्ज है। जावेद उर्फ रेहान का तलाश कई जिले की पुलिस कर रही थी।

    इसी दौरान वैशाली एसटीएफ तथा लालगंज अध्यक्ष को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ जिसके उपरांत उसे लालगंज थाना क्षेत्र के रेपुरा से गिरफ्तार कर लिया गया।

    वहीं, उन्होंने बताया कि बीते जनवरी 2024 में मुकेश साहू की गोली मारकर हत्या कर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने पूर्व में सात बदमाश को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा चुका है।

    वहीं, जावेद उर्फ रेहान फरार चल रहा था, जिस पर तिरहुत प्रक्षेत्र के डीआईजी के द्वारा 25 हजार का इनाम रखा गया था। वही उन्होंने बताया कि जावेद उर्फ रेहान एवं रौशन उर्फ तात्या गैंग के द्वारा मुकेश साहू से पैसे के लेन-देन के विवाद में रौशन उर्फ तात्या के इशारे पर जावेद सहित अन्य बदमाश ने मुकेश साहू की हत्या किया था।

    इससे पूर्व रौशन तात्या गैंग के द्वारा ही राकेश पासवान की हत्या पैसे लेकर की गई थी तथा मुकेश साहू से पैसे की लेनदेन का ही मामला था जिसके कारण उक्त बदमाशों के द्वारा मुकेश साहू की हत्या किया गया था।

    हालांकि राकेश पासवान की हत्या करवाने के लिए किसके द्वारा रौशन उर्फ तात्या को पैसा दिया था और मुकेश साहू से रौशन उर्फ तात्या का किसी प्रकार की लेनदेन का पैसा बकाया था और पकड़े गए जावेद उर्फ रेहान इस हत्या कांड के आखरी हत्यारा है या और कोई बदमाश इसमें शामिल है, यह आज भी राज बनकर रह गया है।