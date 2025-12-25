वैशाली में लीची गाछी के पास युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस जांच जारी
वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सुभाष नन्दन सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्ट ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, पटेढ़ी बेलसर। वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र के बेलसर पंचायत के पटेढा जयराम गांव के लीची गाछी के सड़क किनारे एक गड्ढे में गुरुवार की अल सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई।
सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना बेलसर थाना कि पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सदर टू एसडीपीओ गोपाल मंडल, बेलसर थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और मृत अवस्था में पड़े व्यक्ति के शव को बरामद कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी।
पुलिस के अनुसार मृतक लगभग 36 वर्ष का व्यक्ति था। शव की स्थिति देखकर प्रथम दृष्टया कई आशंकाएं उभरकर सामने आयी हैं।
स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों एवं ग्रामीणों ने बताया कि व्यक्ति के मुंह से ब्लड निकला हुआ था, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं से उसकी हत्या कर शव को यही पर फेंक दिया गया होगा। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गयी होगी।
कुछ लोगों का कहना है कि भूमि से सम्बंधित मामले को लेकर उसकी हत्या कर दी गयी होगी। हालांकि, पुलिस का कहना है कि मृत्यु का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। मृतक युवक की पहचान बेलसर थाना क्षेत्र के झिटकहिया गांव निवासी स्वर्गीय कामेश्वर सिंह के पुत्र सुभाष नन्दन सिंह के रूप में की गयी है।
पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दे दी गयी है। इस घटना से क्षेत्र में शोक और दहशत दोनों का माहौल है। लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है।
लालगंज 2 डीएसपी गोपाल मंडल ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया गया है। प्राथमिक जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है और व्यक्ति की मौत कैसे हुई, यह रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा।
पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है। घटनास्थल की परिस्थिति, शव की स्थिति और मृतक की पहचान सामने आने के बाद यह मामला और भी रहस्यमयी प्रतीत हो रहा है। स्थानीय लोग आशंका जता रहे हैं कि युवक की मौत के पीछे कोई गहरी वजह हो सकती है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही इस रहस्यमयी मौत के पीछे की सच्चाई सामने आ सकती है।
घटनास्थल से मृतक का घर की दूरी 4 किलोमीटर है। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि मृतक पूर्ण रूप से विकलांग है और इस जगह पर कैसे आया। मृतक क्रीम कलर का शर्ट पहने हुआ था और नीले रंग का जींस पहने हुआ था।
मृतक के परिजनों ने बताया कि उसके पास एक मोबाइल भी था। वह मोबाइल गायब है। मृतक की 15 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, किसी कारण वश शादी टूट गई थी। मृतक के माता-पिता दिनों का कुछ दिन पूर्व निधन हो गया था।
