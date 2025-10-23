बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी को किसने दी धमकी? पुलिस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा

संवाद सूत्र, लालगंज। पुलिस कंट्रोल रूम व करताहां थानाध्यक्ष के मोबाइल पर फोन कर लालगंज के पूर्व विधायक बाहुबली मुन्ना शुक्ला की पुत्री व लालगंज विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार शिवानी शुक्ला की हत्या की धमकी देने वाले आरोपित के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही राजद उम्मीदवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मामले में करताहां थानाध्यक्ष कुणाल आजाद ने गिरफ्तार आरोपित करताहां थाना के धनुषी निवादी रंधीर कुमार, पिता-राजेंद्र कुंवर तथा उसके भाई रंजीत कुंवर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। हत्या की धमकी रंजीत कुंवर ने ही फोन पर दी थी। वह फिलहाल हैदराबाद में रहता है। वह हाजीपुर में हत्या और हैदराबाद में दुष्कर्म के मामले में जेल भी जा चुकी है।

इस मामले में एसडीपीओ सदर-2 गोपाल मंडल ने बताया कि बीते गुरुवार को जिला कंट्रोल रूम से करताहां थानाध्यक्ष को सूचना दी गई कि मोबाइल नंबर-7479749222 से एक व्यक्ति ने सूचना दी है कि घटारो में कोई बड़ी घटना होने वाली है। थानाध्यक्ष ने जब उस नंबर पर फोन किया तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। देर शाम करीब 6.56 पर करताहां थाना के सरकारी नंबर पर उस नंबर से फोन आया।

फोन करने वाले व्यक्ति ने थानाध्यक्ष से कहा कि राजद उम्मीदवार शिवानी शुक्ला के पास काफी पैसा है। अगर वह रंगदारी नहीं देगी तो घटारो आने पर उसको गोली मार देंगे। बचा सकते हैं, तो बचा लीजिए। इसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई। जिला तकनीकी शाखा से जब उसका एसडीआर निकाला गया तो पता चला कि वह नंबर रंधीर कुमार का है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

हैदराबाद से आरोपित ने किया था फोन पूछताछ में आरोपित ने पुलिस को बताया कि जिस नंबर से धमकी दी गई है, वह नंबर उसके नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका उपयोग हैदराबाद में रह रहा उसका भाई रंजीत कुंवर करता है।

जिला तकनीकी शाखा के सहयोग से जब मोबाइल का टावर लोकेशन पता किया गया तो वह हैदराबाद में मिला। पूछताछ में यह भी पता चला कि आरोपित रंजीत हत्या के मामले में हाजीपुर जेल तथा हैदराबाद में दुष्कर्म के एक मामले में जेल भी जा चुका है।