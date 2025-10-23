Language
    बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी को किसने दी धमकी? पुलिस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा

    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:40 PM (IST)
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:40 PM (IST)

    लालगंज में राजद उम्मीदवार शिवानी शुक्ला को हत्या की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी के भाई को गिरफ्तार किया है। करताहां थानाध्यक्ष ने रंधीर कुमार और उसके भाई रंजीत कुंवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। रंजीत ने फोन पर धमकी दी थी और वह हैदराबाद में रहता है। पुलिस ने शिवानी शुक्ला की सुरक्षा बढ़ा दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम हैदराबाद रवाना हो गई है।

    Hero Image

    मुन्ना शुक्ला और शिवानी शुक्ला।

    संवाद सूत्र, लालगंज। पुलिस कंट्रोल रूम व करताहां थानाध्यक्ष के मोबाइल पर फोन कर लालगंज के पूर्व विधायक बाहुबली मुन्ना शुक्ला की पुत्री व लालगंज विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार शिवानी शुक्ला की हत्या की धमकी देने वाले आरोपित के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही राजद उम्मीदवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

    इस मामले में करताहां थानाध्यक्ष कुणाल आजाद ने गिरफ्तार आरोपित करताहां थाना के धनुषी निवादी रंधीर कुमार, पिता-राजेंद्र कुंवर तथा उसके भाई रंजीत कुंवर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। हत्या की धमकी रंजीत कुंवर ने ही फोन पर दी थी। वह फिलहाल हैदराबाद में रहता है। वह हाजीपुर में हत्या और हैदराबाद में दुष्कर्म के मामले में जेल भी जा चुकी है।

    इस मामले में एसडीपीओ सदर-2 गोपाल मंडल ने बताया कि बीते गुरुवार को जिला कंट्रोल रूम से करताहां थानाध्यक्ष को सूचना दी गई कि मोबाइल नंबर-7479749222 से एक व्यक्ति ने सूचना दी है कि घटारो में कोई बड़ी घटना होने वाली है। थानाध्यक्ष ने जब उस नंबर पर फोन किया तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। देर शाम करीब 6.56 पर करताहां थाना के सरकारी नंबर पर उस नंबर से फोन आया।

    फोन करने वाले व्यक्ति ने थानाध्यक्ष से कहा कि राजद उम्मीदवार शिवानी शुक्ला के पास काफी पैसा है। अगर वह रंगदारी नहीं देगी तो घटारो आने पर उसको गोली मार देंगे। बचा सकते हैं, तो बचा लीजिए। इसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई। जिला तकनीकी शाखा से जब उसका एसडीआर निकाला गया तो पता चला कि वह नंबर रंधीर कुमार का है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

    हैदराबाद से आरोपित ने किया था फोन

    पूछताछ में आरोपित ने पुलिस को बताया कि जिस नंबर से धमकी दी गई है, वह नंबर उसके नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका उपयोग हैदराबाद में रह रहा उसका भाई रंजीत कुंवर करता है।

    जिला तकनीकी शाखा के सहयोग से जब मोबाइल का टावर लोकेशन पता किया गया तो वह हैदराबाद में मिला। पूछताछ में यह भी पता चला कि आरोपित रंजीत हत्या के मामले में हाजीपुर जेल तथा हैदराबाद में दुष्कर्म के एक मामले में जेल भी जा चुका है।

    बढ़ाई गई राजद उम्मीदवार की सुरक्षा

    एसडीपीओ ने बताया कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं, राजद उम्मीदवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। जिला प्रशासन की ओर से उन्हें दो सशस्त्र सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराया गया है। वहीं, आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम हैदराबाद रवाना हो गई।

