    बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी को गोली मारने की धमकी, RJD की टिकट पर लड़ रहीं चुनाव

    By Ravikant SinghEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:56 PM (IST)

    लालगंज विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी शिवानी शुक्ला को मिली जान से मारने की धमकी के बाद पुलिस हरकत में आई। एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर रंगदारी न देने पर गोली मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शिवानी शुक्ला की सुरक्षा बढ़ा दी है। मामले की जांच जारी है।

    मुन्ना शुक्ला और शिवानी शुक्ला।

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। लालगंज विधानसभा क्षेत्र संख्या 124 की राजद प्रत्याशी शिवानी शुक्ला को गोली मारने की धमकी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। शिवानी शुक्ला पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला व अन्नू शुक्ला की बेटी हैं।

    मिली जानकारी के मुताबिक, बीती बुधवार की रात हाजीपुर पुलिस कंट्रोल रूम को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर बताया कि शिवानी शुक्ला और उसके मां के पास काफी पैसा है और वो रंगदारी नहीं देती हैं। घटारो गांव में अगर वो आएगी तो उसे गोली मार देंगे।

    इस फोन कॉल के बाद पुलिस कंट्रोल रूम ने करताहा थाना अध्यक्ष कुणाल कुमार आजाद को इसकी सूचना दी और वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर लालगंज सदर टू एसडीपीओ गोपाल मंडल तथा करताहा थाना अध्यक्ष कुणाल कुमार आजाद ने सतर्कता बरतने के उद्वेश्य से इसकी जानकारी शिवानी शुक्ला तथा उनकी मां अन्नू शुक्ला को दी।

    इसके अलावा, पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच में जुट गई। वहीं, पुलिस तहकीकात में जानकारी मिली कि उक्त आरोपित ने हैदराबाद से फोन किया था तथा उसका एक साथी धनुषी गांव का रहने वाला है।

    पुलिस ने आननफानन में धनुषी गांव निवासी एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, पुलिस टीम वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर हैदराबाद के लिए रवाना हो गई है। ऐतिहात बरतते हुए शिवानी शुक्ला की सुरक्षा के लिए दो आर्म्स गार्ड को नियुक्त कर दिया गया है।

    घटना की जानकारी पूर्व विधायिका अन्नू शुक्ला ने गुरुवार को मीडिया को देते हुए कहा कि कल शिवानी शुक्ला घटारो गांव में जनसभा करेंगी, देखते हैं धमकी देने वाला क्या करता है।

    इस संबंध में लालगंज सदर टू एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि एक अज्ञात नंबर से पुलिस कंट्रोल रूम तथा करतहा थाना की पुलिस को राजद प्रत्याशी शिवानी शुक्ला के विरुद्ध धमकी दी गई थी। जिस नंबर से कॉल किया गया था उस नंबर के मालिक को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ चल रही है एवं राजद प्रत्याशी शिवानी शुक्ला को अंगरक्षक मुहैया करा दिए गए हैं।