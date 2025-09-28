तार चोरी का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस

हाजीपुर के करताहा थाना क्षेत्र के चांदवारा गांव में मोटर के तार चोरी का विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने आदित्य कुमार नामक एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक ने स्थानीय दो युवकों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। करताहा थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदवारा गांव में मोटर के तार चोरी का विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार कर घायल कर दिया। घटना गत रात्रि की बताई गई है। गोली मारने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गया।

गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए। घायल युवक ने घटना के जानकारी अपने दोस्त को दी। सूचना पर पहुंचे घायल के दोस्त ने आनन-फानन में इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया।

घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टर ने घायल युवक का इलाज किया। घायल युवक स्थानीय विजय राय के 22 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार बताया गया। युवक दाहिने पैर में एक गोली मारी गई है।

तार चोरी के मामले में शक डॉक्टर के मुताबिक युवक खतरे से बाहर बताया गया। घटना की सूचना पर स्थानीय थाने की पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार आदित्य कुमार मोटर का तार चोरी के मामले में शक होने पर गांव के एक युवक को बुलाया था।

युवक से पूछताछ के दौरान कहासुनी हुई, इसी बीच आदित्य के दोस्त ने युवक के साथ मारपीट की उसके बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। उसके बाद युवक चला गया। उसके आदित्य अपने दोस्त के घर से अपने घर लौट रहा था इसी दौरान बाइक बदमाशों ने आदित्य को गोली मार दिया।

गोली मारने का आरोप स्थानीय दो युवक पर घायल युवक ने गोली मारने का आरोप स्थानीय दो युवक पर लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। घायल युवक ने बताया कि मोटर के तार चोरी के शक एक युवक पर होने के बाद उससे पूछताछ शनिवार की शाम में किया गया। हम अपने दोस्त के घर से लौट रहे थे इसी दौरान रास्ते में अपाचे सवार दो युवक जाकर अचानक गोली मार दिया।