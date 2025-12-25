हाजीपुर में बदमाशों ने दो युवकों को चाकू मारकर किया घायल, एक की मौत; गाड़ी पासिंग को लेकर हुआ विवाद

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मलमला चंवर में बीते देर रात्रि गाड़ी पासिंग को लेकर हुए विवाद में फॉर्च्यूनर सवार बदमाशों ने कार सवार दो युवकों को चाकू मारकर घायल कर दिया। जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। स्वजन का रोते-रोते बुरा हाल है। मृतक पातेपुर थाना क्षेत्र के बरडिहा गांव निवासी स्वर्गीय रामकिशन राय के 25 वर्षीय पुत्र चंद्रशेखर कुमार बताया गया। घायल की पहचान बैजनाथ राय के 22 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार मनीष कुमार अपने तीन दोस्तों के साथ हाजीपुर स्थित आकाश कुमार दोस्त के यहां भोज खाने के लिए बीते रात्रि आया था।

भोज खाकर अपने दोस्तों के साथ चार पहिया वाहन से अपने घर पातेपुर लौट रहा था। इसी दौरान सदर थाना क्षेत्र के मलमला चंवर के निकट गाड़ी साइड करने को लेकर विवाद हुआ। चाकू गोदकर किया घायल जिसमें फॉर्च्यूनर पर सवार एक युवक चाकू लेकर उतरा और बारी-बारी से दो युवक को चाकू गोद कर घायल कर दिया। और गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना पर राहगीर जुट गए। घटना की जानकारी डायल 112 की पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए आनन-फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद चंद्रशेखर कुमार को पीएमसीएच रेफर कर दिया। इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के संबंध में घायल मनीष कुमार ने बताया कि हाजीपुर अपने दोस्त आकाश के यहां भोज खाने के लिए आए हुए थे।

चार पहिया वाहन से घर लौट के दौरान रास्ते में गाड़ी साइड लेने के विवाद में आगे वाले गाड़ी पर सवार व्यक्ति चाकू लेकर नीचे उतरा और हम दोनों को चाकू मार कर घायल कर दिया। गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया और मेरा गाड़ी भी लेकर भाग गया।

इस संबंध में सदर थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष रणवीर कुमार झा ने बताया कि बीते रात्रि गाड़ी पासिंग को लेकर विवाद में बदमाशों ने दो युवक को चाकू मार कर घायल कर दिया। मौके पर पहुंचकर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया।