गाड़ी साइड करने के विवाद में फॉर्च्यूनर सवारों का चाकू से हमला, एक युवक की मौत, दूसरा घायल

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। सदर थाना क्षेत्र के मलमल्ला चंवर में बुधवार की देर रात गाड़ी साइड करने को लेकर हुए विवाद में फार्च्यूनर सवार बदमाशों ने कार सवार दो युवकों को चाकू मारकर घायल कर दिया। इलाज के दौरान एक युवक की पटना में गुरुवार की सुबह मौत हो गई।

मृतक की पहचान पातेपुर थाना क्षेत्र के बरडिहा गांव निवासी स्वर्गीय रामकिशन राय के 25 वर्षीय पुत्र चंद्रशेखर कुमार के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक बैजनाथ राय का 22 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार बताया गया है। इस घटना के बाद स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गाड़ी साइड करने को लेकर विवाद मिली जानकारी के अनुसार मनीष अपने मित्र चंद्रशेखर कुमार के साथ हाजीपुर स्थित दोस्त आकाश कुमार के यहां भोज खाने आया था। भोज खाने के बाद दोनों कार से अपने घर पातेपुर लौट रहे थे। इसी दौरान मलमल्ला चंवर के पास गाड़ी साइड करने को लेकर रही फर्च्यूनर सवार युवकों से विवाद हो गया।

विवाद के दौरान फार्च्यूनर से उतरे एक युवक ने चाकू से मनीष और चंद्रशेखर पर हमला कर दिया। बदमाशों ने कार को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया तथा मौके से भाग निकले। घायल युवकों की चीख-पुकार सुनकर राहगीर मौके पर जुट गए और डायल 112 को सूचना दी गई।

इलाज के दौरान मौत सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों को सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद चंद्रशेखर को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर सदर थाना की पुलिस भी सदर अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली।