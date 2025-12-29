Language
    ट्रेन में चोरी का पर्दाफाश: पति-पत्नी और बेटे सहित 6 गिरफ्तार, हीरे की अंगूठी समेत लाखों के समान बरामद 

    By Ravikant Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:08 AM (IST)

    सोनपुर रेलवे स्टेशन के पास सद्भावना एक्सप्रेस में एक महिला यात्री से लाखों के हीरे-सोने के आभूषण चोरी करने वाले छह चोरों को हाजीपुर और सोनपुर जीआरपी न ...और पढ़ें

    ट्रेन में चोरी के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। सद्भावना एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान सोनपुर रेलवे स्टेशन के निकट एक महिला यात्री से चोरी की गई लेडीज पर्स एवं हीरा-सोना के लाखों रुपयों के जेवर के साथ महिला समेत छह चोर को हाजीपुर एवं सोनपुर जीआरपी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है।

    गिरफ्तार किए गए आरोपितों में माता-पिता और बेटा शामिल हैं। आरोपितों के पास से पुलिस ने हीरा की अंगूठी, हार एवं अन्य आभूषण बरामद किया है। यह जानकारी सोनपुर जीआरपी थानाध्यक्ष ने दी।

    सोनपुर जीआरपी थानाध्यक्ष ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बीते 10 दिसंबर को सुमित कुमार पिता शंभू कुमार अमगोला थाना काजीपुर मुहम्मदपुर जिला मुजफ्फरपुर ने चोरी की घटना को लेकर आवेदन दिया था।

    आवेदन में बताया गया कि इनके मौसा संजीव खेमका एवं मौसी प्रीति खेमका गाड़ी संख्या 14015 सद्भावना एक्सप्रेस के कोच संख्या ए-2 में सवार होकर यात्रा कर रहे थे।

    इसी दौरान सोनपुर रेलवे स्टेशन के आस-पास अज्ञात चोरों ने इनकी मौसी प्रीति खेमका का लेडीज पर्स की चोरी कर ली। पर्स में तीन डायमंड की अंगूठी, एक सोने की अंगूठी, सोने का ब्रासलेट, आइफोन 16, इयर पोड, एचडीएफसी एवं आइसीआइसीआइ बैंक का एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि सामान थे।

    बताया कि कांड की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी अनुसंधान से एवं मानवीय सहयोग के आधार पर सतत छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में इस घटना में संलिप्त अप्राथमिकी आरोपित अंकित कुमार, धीरज सिंह, मंजू देवी, शंकर साह, रमेश कुमार, बद्रीनाथ प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। यात्री संजीव खेमका, प्रीति खेमका की चोरी की गई ज्वेलरी बरामद हुआ। इस मामले में आवश्यक विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है।

    गिरफ्तार किए गए आरोपित

    - अंकित कुमार पिता धीरज सिंह, राजीव नगर रोड नंबर 21, थाना राजीव नगर, जिला पटना।

    - धीरज सिंह पिता स्व. रामनाथ सिंह राजीव नगर रोड नंबर 21, थाना राजीव नगर, जिला पटना।

    - मंजू देवी पति धीरज सिंह राजीव नगर रोड नंबर 21, थाना राजीव नगर, जिला पटना।

    - शंकर शाह, पिता स्व. राजेंद्र साह बिसहर स्थान चौक वार्ड नंबर तीन, थाना नगर शिवहर, जिला शिवहर।

    - रमेश कुमार पिता शंकर साह, बिसहर स्थान चौक वार्ड नंबर तीन, थाना नगर शिवहर, जिला शिवहर।

    - बद्रीनाथ प्रसाद पिता स्व. किशोरी साह, सोना पट्टी वार्ड नंबर 10, थाना नगर, जिला सितामढ़ी।

    आरोपितों के पास से बरामद सामान

    - 03 हीरा की अंगूठी
    - एक अंगूठी डायमंड एवं सोना पिला धातु जिसपर हीरा का नग जड़ा हुआ वजन-1.51 ग्राम
    - 01 डायमंड का 17 छोटा नग हीरा जैसा वजन-0.340 ग्राम
    - 01 सोने का अंगूठी जिसमें दस छोटे डायमंड एवं एक बड़ा डायमंड नग खुला हुआ वजन-2. 69 ग्राम
    - 01 हीरे का हार वजन-13.980 ग्राम
    - 01 ब्रासलेट वजन 12.716 ग्राम,
    - 01 हीरा का छोटा हार वजन-7.412 ग्राम
    - 01 हीरा का मोती जड़ा हुआ अंगूठी वजन-3.428 ग्राम
    - 01 हीरा जड़ा छोटा अंगूठी वजन-1.936 ग्राम

    छापेमारी दल में शामिल पुलिस पदाधिकारी व कर्मी

    - धर्मेन्द्र कुमार, रेल थानाध्यक्ष हाजीपुर


    - संजय पासवान, रेल थानाध्यक्ष सोनपुर

    - नीरज कुमार, रेल थाना सोनपुर अनुसंधानकर्ता

    - प्रभारी निरीक्षक चंदन कुमार सिंह, अपराध आसूचना शाखा सोनपुर

    - राजकिशोर चौधरी, रेल थाना सोनपुर

    - राजेश कुमार, अपराध आसूचना शाखा, सोनपुर

    - अमरेश कुमार, अपराध आसूचना शाखा, सोनपुर

    - सुनील दत्त राय, अपराध आसूचना शाखा, सोनपुर

    - प्रधान आरक्षी विजय कुमार विजेता, आसूचना शाखा, सोनपुर

    - आरक्षी रवि प्रकाश सिंह, अपराध आसूचना शाखा, सोनपुर

    - सिपाही गुलाम सरवर, संदीप कुमार, सरस्वती कुमारी, रेल थाना सोनपुर