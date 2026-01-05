Language
    बिहार के हर प्रखंड में बनेंगे मॉडल स्कूल, शिक्षा मंत्री ने एजुकेशन हब और डिग्री कॉलेज का भी किया एलान

    By Gangesh Gunjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:34 PM (IST)

    लालगंज एबीएस कॉलेज में अवध बिहारी सिंह की पुण्यतिथि पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की कि हर प्रखंड में मॉडल स्कूल और एजुकेशन हब स्थापित किए जाए ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, लालगंज। लालगंज एबीएस कालेज में रविवार को अवध बिहारी सिंह उर्फ राय साहब की पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा से याद किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि वर्ष 1975-80 के दशक में इस तरह की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना आसान नहीं थी।

    उस समय संसाधन सीमित थे, लेकिन सोच और पहुंच व्यापक थी। इसी कारण स्वर्गीय किशोरी सिन्हा और सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने ऐसे महाविद्यालय की कल्पना की और इसकी स्थापना की जहां बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा को सुशासन का अभिन्न अंग बनाया गया है। वर्ष 2005 से पहले शिक्षा का बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 70,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

    शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले राज्य में चार से पांच विश्वविद्यालय थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई है। इन विश्वविद्यालयों में 20 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। हर प्रखंड में मॉडल स्कूल, चरणबद्ध तरीके से डिग्री कॉलेज और एजुकेशन हब स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसे कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है।

    उन्होंने केंद्र सरकार की वन सब्सक्रिप्शन वन इंडिया परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी विश्वविद्यालय इसके तहत डाइवर्सिफाइड एग्रीमेंट के सदस्य हैं। यदि इस महाविद्यालय में वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव आता है तो सरकार उसे निश्चित रूप से स्वीकृति देगी, जिससे छात्र-छात्राओं को बेहतर प्लेसमेंट के अवसर मिल सकेंगे। आधारभूत संरचना को लेकर उन्होंने कहा कि अगले सत्र से यथासंभव सहयोग किया जाएगा।

    बी-फार्मा शुरू करने और कांस्टीट्यूइंट कॉलेज की मांग

    नागालैंड के पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने कहा कि यदि यहां बी-फार्मा की पढ़ाई शुरू की जाए तो छात्र-छात्राओं को तुरंत प्लेसमेंट मिल सकेगा। यह महाविद्यालय पिछले 45 वर्षों से संचालित है और सभी संसाधनों से युक्त है, इसलिए इसे कांस्टीट्यूइंट कालेज का दर्जा दिया जाना चाहिए।

    लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह ने अपने फंड से महाविद्यालय में आठ से दस दिनों के भीतर मंच निर्माण कराने की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत शिक्षक दिनेश चंद्र ने की तथा संचालन सेवानिवृत प्राचार्य अनिल कुमार सिंह ने किया।

    बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद्र राय, डॉ. जयकांत सिंह, डॉ. अजय कुमार, पूर्व मंत्री वीणा शाही, पूर्व विधान पार्षद नरेंद्र कुमार सिंह, एमएलसी संजीव कुमार, प्राचार्य विनय कुमार सिंह, प्रो विनोद कुमार सिंह, प्रो राघवेंद्र सिंह, डा. अभयनाथ सिंह, पूर्व उप सभापति लालगंज दिलीप ठाकुर, प्रो हरिकिशोर सिंह आदि ने अवध बाबू की प्रतिमा पर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।