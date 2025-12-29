Language
    Aadhaar Update: अनाधिकृत सेंटर से आधार अपडेट कराना पड़ सकता है भारी, खाते से गायब हो सकता है पैसा

    By Ravikant Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:00 PM (IST)

    हाजीपुर में डीएसपी चांदनी सुमन ने अनाधिकृत आधार केंद्रों पर अपडेट कराने के खतरों के प्रति आगाह किया है। ऐसे केंद्रों से बायोमेट्रिक डेटा लीक होने का ख ...और पढ़ें

    Hero Image

    डीएसपी सह साइबर थानाध्यक्ष चांदनी सुमन। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का सुधार या अपडेट केवल अधिकृत आधार केंद्र पर जाकर ही कराना चाहिए।

    अनाधिकृत केंद्र पर आधार सुधार कराने से बायोमेट्रिक डेटा लीक होने का खतरा रहता है, जिसका गलत इस्तेमाल कर आधार इनाबेल्ड पेमेंट सर्विस (एईपीएस) के माध्यम से लोगों के बैंक खातों से पैसे निकाले जा रहे हैं। यह जानकारी डीएसपी सह साइबर थानाध्यक्ष चांदनी सुमन ने दी।

    उन्होंने बताया कि इन दिनों एईपीएस के माध्यम से फ्रॉड कर खातों से रुपये निकालने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इन मामलों का मुख्य कारण पीड़ितों का बायोमेट्रिक डाटा लीक होना है।

    जितने भी पीड़ित अब तक थाने पहुंचे हैं, उन सभी ने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए किसी सीएसपी या सुविधा केंद्र का सहारा लिया था, जिनके पास आधार अपडेट करने का अधिकृत आईडी नहीं था। ऐसे अनधिकृत केंद्रों द्वारा यूसीएल बाईपास आईडी का उपयोग कर वॉट्सऐप लिंक के माध्यम से किसी थर्ड पार्टी को डाटा ट्रांसफर किया जाता है।

    इसके बाद आधार तो अपडेट कर दिया जाता है, लेकिन बायोमेट्रिक डेटा को स्टोर कर लिया जाता है, जिसका बाद में गलत इस्तेमाल कर एईपीएस के जरिये लोगों के खातों से पैसे निकाल लिए जाते हैं।

    गलत तरीके से आधार अपडेट करने वालों पर होगी कार्रवाई

    उन्होंने कहा कि वैसे सभी सीएसपी, सुविधा केंद्र या आधार सेंटर, जो यूआईडीएआई बाईपास आईडी के जरिए गलत तरीके से आधार अपडेट करने का काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    यदि इस तरह की गतिविधियों में कोई पकड़ा गया, तो उसे जेल भेजा जाएगा। केवल वही लोग आधार अपडेट का कार्य करेंगे, जिनके पास संबंधित सर्टिफिकेट और परीक्षा पास होने का प्रमाण है।

    डीएसपी ने यह भी कहा कि पंचायत स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए पंचायत ग्रुप्स में यह संदेश प्रसारित किया जाना चाहिए कि महिलाएं और ग्रामीण केवल अधिकृत आधार सेंटर पर जाकर ही आधार में किसी भी प्रकार का सुधार कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आधार में सुधार बैंक या प्रखंड स्तर पर स्थित अधिकृत आधार सेंटर से ही कराया जाना चाहिए।