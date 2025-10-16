Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिहार में दिल दहलाने वाला हादसा, भेड़ों के झुंड में घुसी तेज रफ्तार पिकअप, 35 की मौत

    By Bimal Bharti Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:09 PM (IST)

    सुपौल के सरायगढ़ में एक दर्दनाक हादसे में 35 भेड़ों की मौत हो गई। भपटियाही-सुपौल मार्ग पर तेज रफ्तार पिकअप वैन भेड़ों के झुंड में घुस गई। भेड़पालक उन्हें चराने ले जा रहा था। दुर्घटना के बाद चालक फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से वाहन की पहचान करने में जुटी है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    एक्सीडेंट के बाद घटनास्थल पर जुटी भीड़। (जागरण)

    संवाद सूत्र, सरायगढ़ (सुपौल)। गुरुवार की सुबह भपटियाही-सुपौल मुख्य मार्ग पर एक हादसे में 35 भेड़ों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, यह घटना सरायगढ़ रेल ओवरब्रिज के समीप सुबह करीब 4:30 बजे हुई, जब तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप वैन भेड़ों के झुंड में जा घुसी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, भेड़पालक अपने झुंड को लेकर नेशनल हाईवे 27 की ओर चराने जा रहा था। इसी दौरान सुपौल की दिशा से आ रही एक सफेद रंग की पिकअप ने नियंत्रण खो दिया और सीधे भेड़ों के बीच घुस गई।

    इसमें 35 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत सरायगढ़ थाना पुलिस को दी।

    पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा और भेड़ों को सड़क किनारे हटवाया, जिससे आवागमन सुचारू हो सके। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर फरार पिकअप की पहचान करने की बात कही है।

    ग्रामीणों ने मांग की है कि पुलिस शीघ्र वाहन चालक को गिरफ्तार करे और पीड़ित पशुपालक को मुआवजा दिलाया जाए। गौरतलब है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की तेज गति के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

    स्थानीय लोग कई बार प्रशासन से गति-नियंत्रक अवरोधक (स्पीड ब्रेकर) लगाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

    यह भी पढ़ें- Road Accident: सारण में CISF जवानों के लेकर जा रही बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 20 से अधिक घायल