बिहार में दिल दहलाने वाला हादसा, भेड़ों के झुंड में घुसी तेज रफ्तार पिकअप, 35 की मौत
सुपौल के सरायगढ़ में एक दर्दनाक हादसे में 35 भेड़ों की मौत हो गई। भपटियाही-सुपौल मार्ग पर तेज रफ्तार पिकअप वैन भेड़ों के झुंड में घुस गई। भेड़पालक उन्हें चराने ले जा रहा था। दुर्घटना के बाद चालक फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से वाहन की पहचान करने में जुटी है।
संवाद सूत्र, सरायगढ़ (सुपौल)। गुरुवार की सुबह भपटियाही-सुपौल मुख्य मार्ग पर एक हादसे में 35 भेड़ों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, यह घटना सरायगढ़ रेल ओवरब्रिज के समीप सुबह करीब 4:30 बजे हुई, जब तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप वैन भेड़ों के झुंड में जा घुसी।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, भेड़पालक अपने झुंड को लेकर नेशनल हाईवे 27 की ओर चराने जा रहा था। इसी दौरान सुपौल की दिशा से आ रही एक सफेद रंग की पिकअप ने नियंत्रण खो दिया और सीधे भेड़ों के बीच घुस गई।
इसमें 35 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत सरायगढ़ थाना पुलिस को दी।
पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा और भेड़ों को सड़क किनारे हटवाया, जिससे आवागमन सुचारू हो सके। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर फरार पिकअप की पहचान करने की बात कही है।
ग्रामीणों ने मांग की है कि पुलिस शीघ्र वाहन चालक को गिरफ्तार करे और पीड़ित पशुपालक को मुआवजा दिलाया जाए। गौरतलब है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की तेज गति के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।
स्थानीय लोग कई बार प्रशासन से गति-नियंत्रक अवरोधक (स्पीड ब्रेकर) लगाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
