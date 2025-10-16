बिहार में दिल दहलाने वाला हादसा, भेड़ों के झुंड में घुसी तेज रफ्तार पिकअप, 35 की मौत

संवाद सूत्र, सरायगढ़ (सुपौल)। गुरुवार की सुबह भपटियाही-सुपौल मुख्य मार्ग पर एक हादसे में 35 भेड़ों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, यह घटना सरायगढ़ रेल ओवरब्रिज के समीप सुबह करीब 4:30 बजे हुई, जब तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप वैन भेड़ों के झुंड में जा घुसी।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, भेड़पालक अपने झुंड को लेकर नेशनल हाईवे 27 की ओर चराने जा रहा था। इसी दौरान सुपौल की दिशा से आ रही एक सफेद रंग की पिकअप ने नियंत्रण खो दिया और सीधे भेड़ों के बीच घुस गई।