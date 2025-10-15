Road Accident: सारण में CISF जवानों के लेकर जा रही बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 20 से अधिक घायल
बिहार के सारण जिले में एक बस और ट्रक की टक्कर में दो दर्जन CISF जवान घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
संवाद सूत्र, रसुलपुर (एकमा)। छपरा-सिवान राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-531) पर बुधवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। रसुलपुर थाना क्षेत्र के पांडेय छपरा गांव के समीप सीआईएसएफ जवानों से भरी एक बस और ट्रक की आमने-सामने जोरदार टक्कर में दो दर्जन से अधिक जवान घायल हो गए। हादसा सुबह करीब तीन बजे हुआ जब अंधेरे और धुंध के बीच दोनों वाहन तेज गति से एक-दूसरे के आमने-सामने आ गए।
अफरा-तफरी के बीच बचाव में जुटे ग्रामीण
दुर्घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने शोर सुनकर मौके पर पहुंचकर जवानों को खिड़कियां तोड़कर बाहर निकाला। सूचना मिलते ही रसुलपुर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।
घायलों को एकमा अस्पताल, गंभीरों को छपरा रेफर
सभी घायलों को पुलिस की मदद से एकमा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। देर रात तक घायलों का उपचार जारी रहा।
ट्रक चालक फरार, पुलिस ने वाहन जब्त किया
हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक की पहचान के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया तेज रफ्तार को हादसे का कारण माना जा रहा है।
चुनाव ड्यूटी के लिए जा रहे थे जवान
जानकारी के अनुसार, सीआईएसएफ के सभी जवान दिल्ली से ट्रेन द्वारा सिवान पहुंचे थे। वहां से बस द्वारा वे डोरीगंज जा रहे थे, जहां उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव की ड्यूटी पर तैनात होना था। इसी दौरान पांडेय छपरा गांव के पास यह दर्दनाक हादसा हो गया।
अधिकारी पहुंचे अस्पताल, मिल रहा हरसंभव इलाज
घटना की सूचना पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी छपरा सदर अस्पताल पहुंचे और घायलों के उपचार की व्यवस्था का जायजा लिया। प्रशासन ने सभी घायलों को हरसंभव सहायता और समुचित इलाज दिलाने का भरोसा दिया है।
