सुपौल के कॉरपोरेट होटल में खेला जा रहा था जुआ, 6.25 लाख कैश के साथ 10 जुआरी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सुपौल। सुपौल शहर के एक होटल में चल रहे जुआ का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। इस बाबत पुलिस ने शहर के लोहिया चौक स्थित कॉरपोरेट होटल में शुक्रवार की रात छापामारी कर जुआ खेलते 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

छापेमारी के दौरान मौके से 6 लाख 25 हजार 452 रुपये नगद समेत मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। इस बाबत पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस ने जानकारी देते हुए बताया कि नशा, जुआ व लाटरी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 02 जनवरी को सूचना मिली कि थी कि उक्त होटल में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं।

सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुपौल एवं पुलिस उपाधीक्षक (साइबर) के संयुक्त नेतृत्व में टीम गठित कर होटल में छापेमारी की गई। छापेमारी में जुआ खेलते हुए नगर परिषद सुपौल के वार्ड नंबर 09 निवासी रवि रंजन, सदर थाना के रामपुर, वार्ड नंबर 23 निवासी विरेंद्र चौधरी, नगर परिषद सुपौल के वार्ड नंबर 26 निवासी उमेश कुमार ठाकुर, किशनपुर थाना के कुमरगंज, वार्ड नंबर 11 निवासी रवि शंकर, पूर्णिया जिले के बनमनखी थाना के बनमनखी, वार्ड नंबर 09 निवासी अर्जुन चौधरी, नगर परिषद सुपौल के वार्ड नंबर 04 निवासी सुमन कुमार, नगर परिषद के लोहिया चौक, वार्ड नंबर 09 निवासी जयप्रकाश कुमार, नगर परिषद सुपौल के कुंदन कुमार, सहरसा के पशुपालन चौक, वार्ड नंबर 02 निवासी सोनू कुमार व नगर परिषद सुपौल के वार्ड नंबर 08 निवासी निसित कुमार को हिरासत में लिया गया।