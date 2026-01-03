Language
    सुपौल के कॉरपोरेट होटल में खेला जा रहा था जुआ, 6.25 लाख कैश के साथ 10 जुआरी गिरफ्तार

    By Brahmanand Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:06 PM (IST)

    आदर्श थाना सुपौल। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, सुपौल। सुपौल शहर के एक होटल में चल रहे जुआ का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। इस बाबत पुलिस ने शहर के लोहिया चौक स्थित कॉरपोरेट होटल में शुक्रवार की रात छापामारी कर जुआ खेलते 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

    छापेमारी के दौरान मौके से 6 लाख 25 हजार 452 रुपये नगद समेत मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है।

    इस बाबत पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस ने जानकारी देते हुए बताया कि नशा, जुआ व लाटरी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 02 जनवरी को सूचना मिली कि थी कि उक्त होटल में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं।

    सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुपौल एवं पुलिस उपाधीक्षक (साइबर) के संयुक्त नेतृत्व में टीम गठित कर होटल में छापेमारी की गई।

    छापेमारी में जुआ खेलते हुए नगर परिषद सुपौल के वार्ड नंबर 09 निवासी रवि रंजन, सदर थाना के रामपुर, वार्ड नंबर 23 निवासी विरेंद्र चौधरी, नगर परिषद सुपौल के वार्ड नंबर 26 निवासी उमेश कुमार ठाकुर, किशनपुर थाना के कुमरगंज, वार्ड नंबर 11 निवासी रवि शंकर, पूर्णिया जिले के बनमनखी थाना के बनमनखी, वार्ड नंबर 09 निवासी अर्जुन चौधरी, नगर परिषद सुपौल के वार्ड नंबर 04 निवासी सुमन कुमार, नगर परिषद के लोहिया चौक, वार्ड नंबर 09 निवासी जयप्रकाश कुमार, नगर परिषद सुपौल के कुंदन कुमार, सहरसा के पशुपालन चौक, वार्ड नंबर 02 निवासी सोनू कुमार व नगर परिषद सुपौल के वार्ड नंबर 08 निवासी निसित कुमार को हिरासत में लिया गया।

    पुलिस ने मौके से नगद के अलावा 12 मोबाइल फोन, 21 एटीएम कार्ड, लांसर कंपनी के ताश के 14 सेट, सिगरेट के पैकेट, तंबाकू, माचिस, पर्स व पेन कार्ड समेत अन्य सामग्री बरामद किया है।

    आरोपितों की निशानदेही पर दो कार, दो मोटरसाइकिल और एक टो रिक्शा भी जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।