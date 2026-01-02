सुपौल में SSB और बिहार पुलिस ने 238.5 लीटर नेपाली शराब पकड़ी, तस्कर फरार

संवाद सहयोगी, वीरपुर (सुपौल)। एसएसबी 45वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी पिपराही तथा बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 238.5 लीटर नेपाली शराब और एक नाव जब्त की। तस्कर अंधेरे और घने कोहरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, लेकिन सुरक्षा बलों ने शराब जब्त कर लिया। कमांडेंट गौरव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि तस्कर सीमा स्तंभ संख्या 213/41 से लगभग 6 किलोमीटर भारत की ओर स्पर संख्या 1237 के समीप नेपाल से प्रतिबंधित सामान की तस्करी करने वाले हैं।

सूचना की पुष्टि होने पर एसएसबी सीमा चौकी पिपराही और बिहार पुलिस के कर्मियों की संयुक्त टीम तैयार की गई और टीम को चिह्नित स्थान पर तैनात कर दिया गया। दल के अनुसार कुछ समय बाद सूचना के अनुरूप एक नाव नेपाल की ओर से भारत की तरफ बढ़ती दिखाई दी।

टीम ने नाव को रोकने के लिए चेतावनी भी दी, लेकिन घना कोहरा और अंधेरा होने का लाभ उठाकर तस्कर नाव छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद टीम ने विधि अनुसार नाव की तलाशी ली, जिसमें नेपाली शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। तलाशी के दौरान कुल 795 बोतलें नेपाली शराब की पाई गईं, जिनकी मात्रा 238.5 लीटर आंकी गई।